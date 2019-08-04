"Ливерпуль" сыграет с "Манчестер Сити" / Фото: AFP

Где смотреть Суперкубок Англии "Ливерпуль" – "Манчестер Сити": расписание трансляций https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C 2019-08-04T15:31:56+03:00 Футбол Поединок в прямом эфире покажет новый для украинского зрителя канал Setanta

Сегодня открывается сезон футбола в Англии. В поединке за Суперкубок встречаются "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", матч начнется в 17:00 по киевскому времени и пройдет на стадионе "Уэмбли". На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" с яркими фото из Лондона и комментариями ключевых эпизодов встречи.

Суперкубок в Англии называется Community Shield, в нем встречается победитель чемпионата и обладатель Кубка. В прошлом сезоне оба турнира выиграл "Манчестер Сити", поэтому "Ливерпуль" стал соперником как вторая команда Премьер-лиги.

Где смотреть Суперкубок Англии:

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Матч ТВ (Россия, спутниковый)

Отметим, что аналитики букмекерских контор прогнозируют успех Александра Зинченко и компании. Так, коэффициент на победу "Манчестер Сити" в основное время составляет 1.97, тогда как на победу "Ливерпуля" можно сделать ставку с коэффициентом 3.80, на ничью котировка тоже 3.80. Ставки на завоевание трофея такие: 1.53 "МанСити" и 2.60 "Ливерпуль".

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"Ливерпуль" – победитель Лиги чемпионов прошлого сезона. В финале команда Клоппа всухую обыграла "Тоттенхэм". Смотрите видео голов:

Смотрите видео, как "Манчестер Сити" побеждал в дерби в прошлом сезоне:

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