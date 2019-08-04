Где смотреть Суперкубок Англии "Ливерпуль" – "Манчестер Сити": расписание трансляций

Сегодня открывается сезон футбола в Англии. В поединке за Суперкубок встречаются "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", матч начнется в 17:00 по киевскому времени и пройдет на стадионе "Уэмбли". На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" с яркими фото из Лондона и комментариями ключевых эпизодов встречи.
Суперкубок в Англии называется Community Shield, в нем встречается победитель чемпионата и обладатель Кубка. В прошлом сезоне оба турнира выиграл "Манчестер Сити", поэтому "Ливерпуль" стал соперником как вторая команда Премьер-лиги.
Где смотреть Суперкубок Англии:
- канал Setanta
- Матч ТВ (Россия, спутниковый)
Отметим, что аналитики букмекерских контор прогнозируют успех Александра Зинченко и компании. Так, коэффициент на победу "Манчестер Сити" в основное время составляет 1.97, тогда как на победу "Ливерпуля" можно сделать ставку с коэффициентом 3.80, на ничью котировка тоже 3.80. Ставки на завоевание трофея такие: 1.53 "МанСити" и 2.60 "Ливерпуль".
"Ливерпуль" – победитель Лиги чемпионов прошлого сезона. В финале команда Клоппа всухую обыграла "Тоттенхэм". Смотрите видео голов:
Смотрите видео, как "Манчестер Сити" побеждал в дерби в прошлом сезоне:
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