Где смотреть суперматч "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед"

Расписание трансляций поединка английской Премьер-лиги на ТВ и в интернете

"Арсенал" принимает "МЮ" в центральном матче 30 тура Премьер-лиги. Фото: AFP

Где смотреть суперматч "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/528/231/5c8528231d754.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/528/231/5c8528231d754.jpg 2019-03-10T17:08:00+02:00 Футбол Расписание трансляций поединка английской Премьер-лиги на ТВ и в интернете

В воскресенье в центральном поединке 30 тура чемпионата Англии по футболу встречаются "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Матч начнется в 18:30 по киевскому времени. На данный момент "МЮ" занимает в турнирной таблице четвертое место, "Арсенал" – пятое, но команды разделяет всего одно очко. А вот место имеет решающее значение, ведь от Англии а Лигу чемпионов попадают четыре лучшие команды.

Трансляции матча "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед":

канал "Футбол 2", в прямом эфире

сайт oll.tv (в подписке), в прямом эфире

(в подписке), в прямом эфире канал "Футбол 2" 11 марта в 12:15, повтор

канал "Футбол 1" 12 марта в 01:30, повтор

Эксперты букмекерских контор считают матч практически равным, хозяева – небольшие фавориты. Так, коэффициент на победу "Арсенала" составляет 2.45, тогда как на победу "Манчестер Юнайтед" он равен 2.95, а на ничью – 3.45.

Кстати, накануне поединка стало известно, сколько "Манчестер Юнайтед" пожертвует норвежцам за Уле-Гуннара Сульшера. В качестве жеста доброй воли манкунианцы переведут на счет "Мольде" 7 миллионов евро.

Как сообщалось ранее, Сульшер повторил рекорд лучшего тренера-новичка в Англии. Норвежский специалист, который в декабре 2018 года сменил на посту коуча "МЮ" Жозе Моуринью, повторил рекорд Премьер-лиги по количеству матчей без поражений в первом сезоне.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Где смотреть суперматч "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.