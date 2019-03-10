Где смотреть суперматч "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед"
Расписание трансляций поединка английской Премьер-лиги на ТВ и в интернете
В воскресенье в центральном поединке 30 тура чемпионата Англии по футболу встречаются "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Матч начнется в 18:30 по киевскому времени. На данный момент "МЮ" занимает в турнирной таблице четвертое место, "Арсенал" – пятое, но команды разделяет всего одно очко. А вот место имеет решающее значение, ведь от Англии а Лигу чемпионов попадают четыре лучшие команды.
Трансляции матча "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед":
- канал "Футбол 2", в прямом эфире
- сайт oll.tv (в подписке), в прямом эфире
- канал "Футбол 2" 11 марта в 12:15, повтор
- канал "Футбол 1" 12 марта в 01:30, повтор
Эксперты букмекерских контор считают матч практически равным, хозяева – небольшие фавориты. Так, коэффициент на победу "Арсенала" составляет 2.45, тогда как на победу "Манчестер Юнайтед" он равен 2.95, а на ничью – 3.45.
Кстати, накануне поединка стало известно, сколько "Манчестер Юнайтед" пожертвует норвежцам за Уле-Гуннара Сульшера. В качестве жеста доброй воли манкунианцы переведут на счет "Мольде" 7 миллионов евро.
Как сообщалось ранее, Сульшер повторил рекорд лучшего тренера-новичка в Англии. Норвежский специалист, который в декабре 2018 года сменил на посту коуча "МЮ" Жозе Моуринью, повторил рекорд Премьер-лиги по количеству матчей без поражений в первом сезоне.
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