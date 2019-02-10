Где смотреть суперматч "Манчестер Сити" – "Челси"
Расписание трансляций поединка английской Премьер-лиги на ТВ и в интернете
В центральном поединке 26 тура чемпионата Англии по футболу в воскресенье сойдутся "Манчестер Сити" и "Челси". Матч начнется в 18:00 по киевскому времени. В составе действующий чемпионов Англии, занимающий на данный момент второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, выступает украинский полузащитник Александр Зинченко. "Челси" пока идет на пятом месте в таблице и претендует на "зону Лиги чемпионов".
Где смотреть матч "Манчестер Сити" – "Челси":
- канал "Футбол 2" в прямом эфире
- сайт oll.tv (в подписке) в прямом эфире
- канал "Футбол 2" 11 февраля в 01:35, повтор
- канал "Футбол 2" 11 февраля в 12:10, повтор
- канал "Футбол 2" 12 февраля в 06:30, повтор
- канал "Футбол 1" 12 февраля в 16:50, повтор
Эксперты букмекерских контор считают хозяев фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "Манчестер Сити" составляет всего 1.50, тогда как на победу "Челси" можно сделать ставку с коэффициентом 7.00, а на ничью – 4.60. Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей: котировка на "больше 2,5 голов" равна 1.65, а на "меньше 2,5 голов" – 2.35.
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