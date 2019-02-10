Где смотреть суперматч "Манчестер Сити" – "Челси"

Расписание трансляций поединка английской Премьер-лиги на ТВ и в интернете

"Манчестер Сити" примет "Челси" в воскресенье. Фото: AFP

Где смотреть суперматч "Манчестер Сити" – "Челси" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ff2/8dc/5c5ff28dcaf03.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ff2/8dc/5c5ff28dcaf03.png 2019-02-10T11:51:00+02:00 Футбол Расписание трансляций поединка английской Премьер-лиги на ТВ и в интернете

В центральном поединке 26 тура чемпионата Англии по футболу в воскресенье сойдутся "Манчестер Сити" и "Челси". Матч начнется в 18:00 по киевскому времени. В составе действующий чемпионов Англии, занимающий на данный момент второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, выступает украинский полузащитник Александр Зинченко. "Челси" пока идет на пятом месте в таблице и претендует на "зону Лиги чемпионов".

Где смотреть матч "Манчестер Сити" – "Челси":

канал "Футбол 2" в прямом эфире

сайт oll.tv (в подписке) в прямом эфире

канал "Футбол 2" 11 февраля в 01:35, повтор

канал "Футбол 2" 11 февраля в 12:10, повтор

канал "Футбол 2" 12 февраля в 06:30, повтор

канал "Футбол 1" 12 февраля в 16:50, повтор

Эксперты букмекерских контор считают хозяев фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "Манчестер Сити" составляет всего 1.50, тогда как на победу "Челси" можно сделать ставку с коэффициентом 7.00, а на ничью – 4.60. Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей: котировка на "больше 2,5 голов" равна 1.65, а на "меньше 2,5 голов" – 2.35.

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Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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