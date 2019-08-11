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Где смотреть суперматч первого тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" – "Челси"

Сегодня, 17:03

Список трансляций грандиозного противостояния на старте английского футбольного чемпионата

"МЮ" против "Челси"

"МЮ" против "Челси" / Фото: Getty Images

В воскресенье, 11 августа, в стартовом туре английской Премьер-лиги состоится мега-матч – "Манчестер Юнайтед" примет на своем поле лондонский "Челси". Поединок на знаменитом стадионе "Олд Траффорд", вмещающем 76 000 зрителей, стартует в 18:30. Судить его будет 40-летний рефери ФИФА Энтони Тейлор.

Как "МЮ" играл с "Челси" в конце прошлого сезона

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Отметим, что ранее команды провели 184 поединков друг с другом. 75 побед отпраздновал "МЮ", 53 – "Челси", в 56 играх была зафиксирована ничья. При этом в прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью (1:1; 2:2) в рамках Премьер-лиги, а вот в пятом раунде Кубка Англии удача была на стороне "МЮ", победившего со счетом 2:0.

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Где смотреть матч "МЮ" – "Челси" 11 августа

  • Setanta (трансляция канала Setanta доступна на oll.tv)
  • Sports MENA 11
  • Belarus 5
  • Canal+ France
  • Astro SuperSport 3
  • ESPN Brasil
  • Sky Sports Premier League

Напомним, что накануне клуб Зинченко разгромил команду Ярмоленко в чемпионате Англии. "Манчестер Сити" на выезде забил пять голов "Вест Хэму". У "МанСити" отыграл весь матч в защите Александр Зинченко. А вот вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не попал даже в заявку на игру.

Также сообщалось, что английские клубы потратили 1,386 млрд фунтов на трансферы. Самую крупную покупку совершил "Манчестер Юнайтед", приобретя у "Лестера" защитника сборной Англии Гарри Магуайра за 78,30 млн фунтов. Второе место в этом списке занял "Арсенал", который выложил французскому "Лиллю" 72 млн фунтов за ивуарийского нападающего Николя Пепе.

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Челси Лондон

Источник: Сегодня|Спорт

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