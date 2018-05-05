Где смотреть суперматч "Шахтер" – "Заря" в чемпионате Украины

Донецкий "Шахтер" в субботу, 5 мая, на стадионе "Металлист" в Харькове проведет центральный матч 30-го тура чемпионата Украины против луганской "Зари". В текущем сезоне команды уже четырежды пересекались – три раза в чемпионате и один раз – в Кубке страны. "Заря" один раз отпраздновала победу, остальные матчи остались за "горняками".

В целом в рамках чемпионата Украины команды встречались 35 раз. Ни одной ничьей не зафиксировано, 30 побед у "Шахтера", 5 – у "Зари". Разница мячей: 92–22 в пользу "горняков". На своем поле дончане брали верх 14 раз и трижды уступили (41-11).

Турнирное положение перед матчем "Шахтер" – "Заря":

В стартовом матче тура главный конкурент "Шахтера" на золотые медали киевское "Динамо" сенсационно сыграло вничью с "Мариуполем" (1:1). В случае победы "горняки" смогут увеличить отрыв от киевлян до пяти очков, что практически гарантирует им второе подряд чемпионство.

"Заря" продолжает погоню за идущей на третьем месте "Ворсклой", но отстает на один балл, а впереди у луганчан не только матч с "Шахтером", но и с "Динамо".

Кадровые потери перед матчем "Шахтер" – "Заря":

В противостоянии с "Зарей" Паулу Фонсека не может рассчитывать на дисквалифицированных Марлоса и Оларенважу Кайоде. Вместе с тем команде готовы помочь Тарас Степаненко и Дентиньо, пропускавшие игру с "Мариуполем", а также работающий в общей группе Факундо Феррейра.

Луганский клуб сыграет без ключевого защитника Александра Сватка – он дисквалифицирован КДК ФФУ за инцидент в матче предыдущего тура с "Вересом". Также из-за дисквалификации пропустит поединок Вячеслав Чечер.

Букмекеры не сомневаются, что "Шахтер" сегодня заработает три очка.: коэффициент на победу команды Паулу Фонсеки – 1.17, на ничью – 6.00, на победу "Зари" – 13.50.

Где смотреть матч "Шахтер" – "Заря":

Матч "Шахтер" – "Заря" начнется в 19:30. Прямая трансляция поединка будет доступна на ТВ и в интернете, а также его можно будет просмотреть в записи.

Смотреть матч "Шахтер" – "Заря":

"Футбол 2", live

"Футбол 1", воскресенье, 6 мая, 03:55 (повтор)

"Футбол 2", воскресенье, 6 мая, 10:35 (повтор)

"Футбол 1", понедельник, 7 мая, 01:35 (повтор)

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