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Где смотреть суперматч "Ювентус" – "Рома" и все прогнозы на поединок грандов Серии А

1 августа, 20:01

Олег Люлька Олег Люлька

Список трансляций противостояния последнего тура чемпионата Италии и котировки на победителя

В субботу, 1 августа, в заключительном туре чемпионата Италии по футболу состоится матч грандов Серии А – "Ювентус" – "Рома". Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени. Смотреть "Ювентус" – "Рома" онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

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Еще задолго до этого матча "Ювентус" гарантировал себе очередной чемпионский титул, тогда как "Рома" досрочно заняла пятое место, дающее ей право в следующем сезоне сыграть в групповом этапе Лиги Европы. Это – минус с точки зрения градуса матча. С другой стороны, болельщики могут рассчитывать на большое количество голов, учитывая раскрепощенность соперников.

Напомним, форвард "Ювентуса" Роналду не попал в заявку на матч с "Ромой", что гарантировало "Золотую бутсу" лучшего бомбардира национальных чемпионатов Европы форварду "Лацио" Чиро Иммобиле.

"Ювентус" – "Рома": прогноз на матч

Аналитики букмекерских контор считают хозяев небольшими фаворитами встречи. Коэффициент на победу "Ювентуса" составляет 2.35, тогда как ставку на победу "Ромы" можно сделать с котировкой 2.85, а на ничью – 3.85.

Таким образом, вероятность результата матча экспертами подсчитана следующая: победа "Ювентуса" – 41 процент, ничья – 25 процентов, победа "Ромы" – 34 процента.

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Что касается количества забитых голов, то букмекеры считают, что их будет много. С вероятностью в 66 процентов в поединке, который ничего не решает, зрители увидят три гола или больше. Коэффициент на "больше 2,5 гола" равен 1.45, тогда как ставку на "меньше 2,5 гола" можно сделать с котировкой 2.75.

Где смотреть матч "Ювентус" – "Рома"

Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 2", также смотреть игру онлайн можно на сервисе OLL.TV. Еще раз посмотреть матч можно будет ночью в 03:55 на канале "Футбол 1", а также на следующий день на канале "Футбол 2" в 15:45.

Смотрите обзор предыдущего матча "Ювентуса" с "Ромой"

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чемпионат Италии где смотреть Ювентус Турин Рома Италия котировки

Источник: Сегодня|Спорт

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