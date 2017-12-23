Где смотреть "Ювентус" – "Рома": матч тура в Италии

В субботу в чемпионате Италии пройдет суперматч "Ювентус" – "Рома". Поединок двух участников 1/8 финала Лиги чемпионов от Италии начнется в 21:45 по киевскому времени.

После 17 туров в чемпионате Серии А "Ювентус" идет на втором месте с 41 очков (у лидирующего "Наполи" на очко больше), а "Рома" занимает четвертое место с 38 очками, но у римлян есть матч в запасе.

Аналитики букмекерских контор считают хозяев фаворитами матча. Так, коэффициент на победу "Ювентуса" составляет 1.85, тогда как на победу "Ромы" – 4.70, а на ничью – 3.65.

Матч "Ювентус" – "Рома" не покажут на украинском ТВ, смотреть поединок в прямом эфире можно на спутниковых каналах.

Где смотреть матч "Ювентус" – "Рома":

5 PLUS (Израиль)

Arena Sport 4 (Сербия, Хорватия)

beIn Sports (Испания, Франция)

BT Sport 2 (Великобритания)

Canal 9 (Дания)

Cosmote Sport 3 (Греция)

Digi Sport 1 (Венгрия, Румыния)

eir Sport 1 (Ирландия)

Eleven Sports 1 (Польша)

Матч!Футбол 2 (Россия)

Setanta Sports (Грузия)

Sky Calcio 1 (Италия)

Sky Sport 1 (Италия)

Sky Super Calcio (Италия)

Sport 1 (Чехия, Хорватия)

Sport 2 (Израиль)

Sport TV1 (Словения)

Sport TV2 (Португалия)

SuperSport 2 (Албания)

Tivibu Spor 2 (Турция)

Viasat Football (Швеция)

Ранее в 17 туре чемпионата Италии "Ювентус" на выезде разгромил "Болонью" со счетом 3:0, а "Рома" на своем поле минимально одолела "Кальяри".

Напомним, что "Рома" – соперник "Шахтера" в 1/8 финала Лиги чемпионов. В начале декабря после жеребьевки этой стадии турнира "Шахтер" узнал даты матчей с "Ромой" . Первый официальный поединок следующего года "Шахтер" проведет 21 февраля в Харькове.

"Ювентус" по результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с английским "Тоттенхэмом".