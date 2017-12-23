Где смотреть "Ювентус" – "Рома": матч тура в Италии
Список трансляций центрального поединка итальянской Серии А на спутниковых каналах
В субботу в чемпионате Италии пройдет суперматч "Ювентус" – "Рома". Поединок двух участников 1/8 финала Лиги чемпионов от Италии начнется в 21:45 по киевскому времени.
После 17 туров в чемпионате Серии А "Ювентус" идет на втором месте с 41 очков (у лидирующего "Наполи" на очко больше), а "Рома" занимает четвертое место с 38 очками, но у римлян есть матч в запасе.
Аналитики букмекерских контор считают хозяев фаворитами матча. Так, коэффициент на победу "Ювентуса" составляет 1.85, тогда как на победу "Ромы" – 4.70, а на ничью – 3.65.
Матч "Ювентус" – "Рома" не покажут на украинском ТВ, смотреть поединок в прямом эфире можно на спутниковых каналах.
Где смотреть матч "Ювентус" – "Рома":
5 PLUS (Израиль)
Arena Sport 4 (Сербия, Хорватия)
beIn Sports (Испания, Франция)
BT Sport 2 (Великобритания)
Canal 9 (Дания)
Cosmote Sport 3 (Греция)
Digi Sport 1 (Венгрия, Румыния)
eir Sport 1 (Ирландия)
Eleven Sports 1 (Польша)
Матч!Футбол 2 (Россия)
Setanta Sports (Грузия)
Sky Calcio 1 (Италия)
Sky Sport 1 (Италия)
Sky Super Calcio (Италия)
Sport 1 (Чехия, Хорватия)
Sport 2 (Израиль)
Sport TV1 (Словения)
Sport TV2 (Португалия)
SuperSport 2 (Албания)
Tivibu Spor 2 (Турция)
Viasat Football (Швеция)
Ранее в 17 туре чемпионата Италии "Ювентус" на выезде разгромил "Болонью" со счетом 3:0, а "Рома" на своем поле минимально одолела "Кальяри".
Напомним, что "Рома" – соперник "Шахтера" в 1/8 финала Лиги чемпионов. В начале декабря после жеребьевки этой стадии турнира "Шахтер" узнал даты матчей с "Ромой" . Первый официальный поединок следующего года "Шахтер" проведет 21 февраля в Харькове.
"Ювентус" по результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с английским "Тоттенхэмом".
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