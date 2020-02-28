Где смотреть жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы, в которой определится соперник "Шахтера"

Жеребьевка в швейцарском Ньоне начнется в 14:00

Сегодня, 28 февраля, телеканал Футбол проведет онлайн-трансляцию жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, которая состоится в швейцарском Ньоне. Начало – в 14:00. Мы проведем онлайн трансляцию жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

Посмотреть жеребьевку можно будет на телеканале "Футбол 2"

В 1/8 финала не будет разделения клубов на сеянных и несеянных. Жребий будет слепым, поэтому даже команды из одной страны могут сыграть друг с другом. Первые матчи 1/8 финала будут сыграны 12 марта, ответные – 19 марта. Жеребьевка стадий четвертьфинала, полуфинала и финала пройдет 20 марта 2020 года.

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Еще один участник 1/8 финала определится в перенесенном на 28 февраля матче "Зальцбург" – "Айнтрахт". Правда, в первом матче немцы разгромили соперника 4:1 и вряд ли упустят путевку в следующий раунд.

Кстати. вратарь "Шахтера" рассказал, что тренер кричал в перерыве с "Бенфикой". Андрей Пятов не помнит такой отвратительной игры, как команда показала в первом тайме.

Смотрите обзор матча "Бенфика" – "Шахтер" 3:3:

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