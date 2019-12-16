Где смотреть жеребьевку Лиги Европы, которая определит соперника "Шахтера"

Трофей Лиги Европы / Фото: Twitter

В понедельник, 16 декабря, донецкий "Шахтер" получит соперника по 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьевка данного этапа турнира пройдет в швейцарском Ньоне. Начало – в 14:00 по киевскому времени. Жеребьевка Лиги Европы онлайн смотреть – мультимедийная трансляция события пройдет на нашем сайте.

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Напомним, в 1/16 Лиги Европы не сумело пробиться киевское "Динамо", которое в последнем матче группового раунда соревнований не сумело обыграть дома "Лугано". Хотя, как заявил накануне тренер "бело-синих" Алексей Михайличенко, даже будь у него возможность, он бы в плане на ничейную игру со швейцарцами не поменял бы ровным счетом ничего.

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Однако без представителя в Лиге Европы Украина не осталась. Заняв третье место в своей группе Лиги чемпионов, во второй по значимости еврокубок переместился "Шахтер". Интересно, что дончане занимают 11-ю строчку в списке претендентов на выигрыш Лиги Европы. Коэффициент букмекеров на то, что "горняки" повторят свое еврокубковое достижение 2009 года, равен 33.0. Тогда как главным фаворитом соревнований аналитики считают "Манчестер Юнайтед". На выигрыш "красными дьяволами" турнира установлен коэффициент 7.00.

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Кто покажет жеребьевку 1/16 Лиги Европы. Трансляция жеребьевки в прямом эфире состоится на канале "Футбол 1". Начало – в 14:00 по киевскому времени.

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Формат жеребьевки 1/16 Лиги Европы. В жеребьевке принимают участие 12 победителей групп Лиги Европы УЕФА и 12 обладателей вторых мест, а также восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Они поделены на сеяных и несеяных, среди которых и "Шахтер". Сеяные попадают на несеяных. При этом сеяные команды проведут ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы дома.

СЕЯНЫЕ

"Арсенал" (Англия)

"Аякс" (Нидерланды)

"Базель" (Швейцария)

"Бенфика" (Португалия)

"Брага" (Португалия)

"Гент" (Бельгия)

"Зальцбург" (Австрия)

"Интер" (Италия)

"Истанбул Башакшехир" (Турция)

ЛАСК (Австрия)

"Мальме" (Швеция)

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Порту" (Португалия)

"Севилья" (Испания)

"Селтик" (Шотландия)

"Эспаньол" (Испания)

НЕСЕЯНЫЕ

"ШАХТЕР" (УКРАИНА)

"Айнтрахт" (Германия)

"Алкмаар" (Нидерланды)

АПОЕЛ (Кипр)

"Байер" (Германия)

"Брюгге" (Бельгия)

"Вольфсбург" (Германия)

"Вулверхэмптон" (Англия)

"Копенгаген" (Дания)

"Лудогорец" (Болгария)

"Олимпиакос" (Греция)

"Рейнджерс" (Шотландия)

"Рома" (Италия)

"Спортинг" (Португалия)

"Хетафе" (Испания)

ЧФР "Клуж" (Румыния)

Смотрите, как "Шахтер" прощался с Лигой чемпионов

Отметим, что первые матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 20 февраля, ответные – 27 февраля. Начало – в 19:55 и 22:00 по киевскому времени, как это было и на групповом этапе.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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