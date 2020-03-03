Где смотреть жеребьевку Лиги Наций, в которой своих соперников узнает сборная Украины

Старт трансляции в 19:00 по киевскому времени

Во вторник, 3 марта, состоится жеребьевка группового этапа Лиги Наций сезона-2020/21. Начало в 19:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн жеребьевки группового этапа Лиги Наций.

В прямом эфире мероприятие будет показано на телеканале "Футбол 1". Также трансляция будет доступна на OLL.TV.

Команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций (полуфиналы, матч за третье место и финал), которая намечена на июнь 2021 года. Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.

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Украина сыграет в Лиге A:

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария

Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия

Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция

Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия

Матчи группового этапа пройдут в сентябре-ноябре 2020 года. Поединки состоятся в трех временных слотах: 16:00 (по субботам и воскресеньям), 19:00 и 21:45.

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