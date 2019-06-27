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Где-то мы это уже видели: Уэйн Руни забил в MLS ударом со своей половины поля

27 июня, 09:28

Знаменитый в прошлом нападающий "МЮ" повторил в США свой знаменитый удар "парашютом"

В очередном матче регулярного сезона MLS "Ди-Си Юнайтед" принимал на своем поле "Орландо Сити". Встреча проходила на стадионе "Ауди Филд" в Вашингтоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в матче на 10-й минуте забил бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни. Англичанин отметился точным ударом со своей половины поля – мяч перелетел "парашютом" через вышедшего из ворот голкипера "Орландо" Брайана Роу. 

Для английского форварда этот гол стал девятым в 17 матчах регулярного сезона MLS. Больше забили только три футболиста: Карлос Вела (16 голов, "Лос-Анджелес"), Златан Ибрагимович (11 голов, "Лос-Анджелес Гэлакси") и Хосеф Мартинес (10 голов, "Атланта Юнайтед"). "Ди-Си Юнайтед", набрав 30 очков, идет на третьем месте Восточной конференции MLS.

Cмотрите, как Руни забивал со своей половины поля в Англии

Как мы писали ранее, 37-летний Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS. Шведский нападающий принял решение продолжить карьеру, он заработает 7,2 миллиона долларов за сезон. Ранее самым высокооплачиваемым игроком в истории лиги был форвард "Торонто" Себастьян Джовинко – 7,1 миллиона.

Прежде чем получить такую зарплату, Ибрагимович забил невероятный гол ударом через себя. Швед отметился очередным шедевром, но это не помогло его команде уйти от поражения. "Лос-Анджелес Гэлакси" уступил "Нью-Инглэнд Революшн" со счетом 1:2.

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Тег гол, Уэйн Руни, MLS

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Сегодня|Спорт

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