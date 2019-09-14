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Гегемония "Ливерпуля" и догоняющий "Ман Сити": расписание и результаты пятого тура АПЛ

14 сентября, 15:22

"Ливерпуль" попробует добыть пятую победу подряд

/ Фото: AFP

В чемпионате Англии начался пятый тур внутреннего первенства. "Ливерпуль" будет пытаться продолжить свою гегемонию и дома примет "Ньюкасл", а "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Норвичем". Ранее мы писали, что Зинченко и его девушка разругались на следующий день после новости о беременности.

14 сентября, пятница 

14:00 "Ливерпуль" – "Ньюкасл"

17:00 "Брайтон" – "Бернли"

17:00 "Манчестер Юннайтед" – "Лестер"

17:00 Шеффилд Юнайтед – "Саутгемптон"

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17:00 "Тоттенхэм" – "Кристал Пэлас"

17:00 "Вулверхэмптон " – "Челси"

19:30 "Норвич" – "Манчестер Сити"

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15 сентября, суббота

16:00 "Борнмут" – "Эвертон"

18:30 "Уотфорд" – "Арсенал"

16 сентября, понедельник

22:00 "Астон Вилла" – "Вест Хэм"

Как мы сообщали, благодаря победе "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" Юрген Клопп преодолел проклятие финалов, которое его преследовало. Напомним, до игры на "Ванда Метрополитано" в Мадриде немецкий специалист проиграл шесть финалов кряду, включая два трофейных поединка в ЛЧ. 

Также мы рассказывали, что деньги за Ярмоленко и Зинченко попали в уникальный рейтинг в истории футбола. Международный центр спортивных исследований опубликовал результаты анализа трансферной деятельности клубов ТОП-5 чемпионатов Европы

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чемпионат Англии Ливерпуль Манчестер Сити

Источник: Сегодня|Спорт

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