"Геи? Так себе. Не очень, если честно": Милевский – о холодке после общения с секс-меньшинствами

Известный футболист рассказал, как ему игралось в "Динамо" с партнером, которого подозревали в нетрадиционной ориентации

Артем Милевский. Фото: Instagram

"Геи? Так себе. Не очень, если честно": Милевский – о холодке после общения с секс-меньшинствами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aba/185/5c6aba185d819.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aba/185/5c6aba185d819.png 2019-02-18T16:23:00+02:00 Футбол Известный футболист рассказал, как ему игралось в "Динамо" с партнером, которого подозревали в нетрадиционной ориентации

Экс-киевлянин Артем Милевский, не так давно вернувшийся в "Динамо" (Брест), рассказал о своем отношении к геям. "Так себе. Не очень, если честно, – признался Милевский в интервью Youtube-каналу Бомбардир. – Они как-то разговаривают по-другому. Я общался с геями, находясь в одной компании, они какие-то другие, чувствуется какое-то расстояние и холодок".

На вопрос, встречался ли Миля с геями в футболе, он ответил: "Я свечку не держал, но какие-то подозрения были, они ими и остались. Все говорят о Ласло Боднаре (венгерский экс-защитник киевского "Динамо")... Я помню, когда к нему приезжал то ли его парень, то ли друг, то они постоянно уходили из одного заведения с девочками. Нормально Ласло работал. Может, он был бисексуалом, не знаю. В футболе геев я не встречал".

Ходят слухи о нетрадиционной ориентации кумира Милевского – Криштиану Роналду. Однако Артем воспринимает это с иронией. "Никогда не поверю, что Криштиану гей. Мне кажется, что это все выдумки журналистов и ему с этого всего очень-очень смешно", – говорил Милевский FootballHub.

Напомним, в прежние годы своей карьеры Милевский не раз становился героем скандальных хроник, связанных с нарушениями режима, ДТП и судебными процессами.

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