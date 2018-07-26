Гендиректор "Арсенал-Киев": "Уверен, что Исмаили не должен пропускать больше одного матча"

Генеральный директор новичка Премьер-лиги "Арсенала-Киев" Александр Москаленко рассказал о подготовке к матчу с донецким "Шахтером" и поделился своим видением ситуации вокруг дисквалификации Исмаили. Напомним, бразилец был удален в матче за Суперкубок Украины против киевского "Динамо".

- В следующем туре у вас игра с "Шахтером". Как проходит подготовка к этой игре?

- Готовимся, как говорится, играть. Вроде бы травмированных нет. Тех, кого мы планировали, мы дозаявили, которые в первом туре не участвовали. Больших проблем нет.

- В прошлом туре дебютировал Фабрицио Раванелли в качестве тренера "Арсенала". Насколько вы довольны его дебютом?

- Я не скажу, что результатом мы довольны, но в плане его отношения к работе, в плане подхода к тренировочному процессу мы очень довольны. Человек пришел и клуб растет благодаря ему и его требованиям. Он нам очень нравится.

- Планируете ли вы попробовать против "Шахтера" какие-то новые тактики или подготовить какие-то сюрпризы горнякам?

- Это вопрос больше к тренеру. Я не вникаю в какие-то тактически схемы, у нас идет полное доверие тренеру и он выбирает тактику на игру. Я не тренер, если бы я был тренером, мы бы не приглашали Раванелли.

- В матче против "Арсенала" может не сыграть Исмаили, который получил красную карточку в Суперкубке. Каково Ваше личное мнение – должен ли Исмаили играть или КДК следует продлить дисквалификацию бразильца?

- Я смотрел этот матч, и не могу сказать, что футболист наиграл на красную карточку. Если арбитр решил, что это удаление, то пускай это удаление, но оно не должно растягиваться на 3-4, 10 матчей. Если так на каждое удаление в каждой команде реагировать, то некому будет играть. Участие его в матче с "Арсеналом"? Да, человек был замешан в инциденте, арбитр удалил, но я уверен, что он не должен больше одного матча пропускать. Поэтому мы готовы к тому, что Исмаили выйдет на поле, ведь свою дисквалификацию он уже отбыл.

Ранее юрист "Шахтера" Андрей Харитончук прокомментировал эпизод: "Никаких оснований для увеличения дисквалификации Исмаили нет".

Напомним, что экс-игрок сборной Украины Сергей Нагорняк рассказал, при каких условиях будет меньше хамского поведения на футболе. По его словам, КДК ФФУ нужно просматривать видео-повторы скандальных эпизодов матчей.