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Гендиректор "Шахтера": "Мы не получали от "Арсенала" предложений по Матвиенко"

1 февраля, 11:36

"Горняки" ответили на слухи вокруг трансфера ключевого защитника клуба и сборной

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Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин опроверг информацию, что лондонский "Арсенал" делал предложение о покупке Николая Матвиенко. Ранее в СМИ появились слухи, что "канониры" за защитника сборной Украины предлагали 35 миллионов евро. Также сообщалось, что лондонцы хотели арендовать украинца до конца сезона с правом выкупа.

"Прежде всего хочу сказать, что со стороны "Арсенала" мы не получали никаких официальных предложений или звонков. Единственное что я получил, так это доверенность от одного испанского агента, выданную "Арсеналом" на ведение переговоров по аренде Матвиенко в "Арсенал". На что я агенту сразу ответил, что мы не заинтересованы в аренде футболиста. Все, точка. Никаких дальнейших смс, звонков или сообщений я больше не получал. Хочу отметить, что в истории нашего клуба никогда не было ситуаций, чтобы мы отдали в аренду ключевого футболиста команды. И агенты Матвиенко это прекрасно знали. Мне интересно себе представить реакцию "Арсенала", если бы они получили доверенность, выписанную на какого-либо агента на ведение переговоров об аренде, скажем, Обамеянга в "Шахтер". Ну, наверное, покрутили бы пальцем у виска. Вот примерно такая же реакция была у нас в клубе.

Николай Матвиенко

Николай Матвиенко / Фото: AFP

А агентам футболиста и другим лицам, заинтересованным заработать финансовые и PR дивиденды на данной теме, я советую свои профессиональные эксперименты ставить не на ключевом футболисте "Шахтера" и национальной сборной Украины, а на игроках уровнем намного ниже", – сказал Палкин.

Отметим, что "Арсенал" уже закрыл позицию центрального защитника, арендовав у "Фламенго" Пабло Мари. В конце сезона они могут выкупить его контракт.

Смотрите, как забивает Матвиенко в футболке "Шахтера":

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Шахтер Донецк Арсенал Лондон Сергей Палкин Николай Матвиенко

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