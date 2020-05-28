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Гендиректор "Шахтера" назвал главную проблему перед матчем с "Динамо"

28 мая, 14:44

Олег Люлька Олег Люлька

Перед воскресным поединком как у "горняков", так и у киевлян - немало травмированных футболистов

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка 24-го тура Премьер-лиги против киевского "Динамо". Напомним, это будет первая официальная игра для обоих грандов украинского футбола после более чем 2-месячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. "Динамо" и "Шахтер" сыграют на НСК "Олимпийский" 31 мая, начало матча при пустых трибунах – 17:00.

"Самый большой вопрос, который сегодня стоит, что после длительной паузы было достаточно много травм. И у "Динамо", и у нас. Как мы подойдем к матчу в воскресенье – это самая большая проблема и вопрос. Конечно, кондиции где-то будут не те, но бренды свое дело сделают. Интерес у болельщиков к матчу будет", – сказал в комментарии каналу "Футбол 1" Сергей Палкин

Сергей Палкин

Сергей Палкин

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Напомним, после выхода из карантина у "Динамо" в лазарете оказалось сразу шесть игроков. Среди них и самый дорогостоящий футболист "бело-синих" Виктор Цыганков.

Правда, один из травмированных игроков киевлян, Георгий Цитаишвили, после шейного миозита уже удачно вернулся в строй, сделав дубль в спарринге, который завершился победой "Динамо" над "Олимпиком" 2:0.

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Достаточно травмированных и у "Шахтера". Среди тех, кто не готов пока играть, – основной центральный защитник "горняков" Николай Матвиенко.

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Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
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43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
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Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Сергей Палкин

Источник: Канал Футбол

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