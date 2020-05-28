Гендиректор "Шахтера" назвал главную проблему перед матчем с "Динамо"

Перед воскресным поединком как у "горняков", так и у киевлян - немало травмированных футболистов

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка 24-го тура Премьер-лиги против киевского "Динамо". Напомним, это будет первая официальная игра для обоих грандов украинского футбола после более чем 2-месячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. "Динамо" и "Шахтер" сыграют на НСК "Олимпийский" 31 мая, начало матча при пустых трибунах – 17:00.

"Самый большой вопрос, который сегодня стоит, что после длительной паузы было достаточно много травм. И у "Динамо", и у нас. Как мы подойдем к матчу в воскресенье – это самая большая проблема и вопрос. Конечно, кондиции где-то будут не те, но бренды свое дело сделают. Интерес у болельщиков к матчу будет", – сказал в комментарии каналу "Футбол 1" Сергей Палкин

Сергей Палкин

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Напомним, после выхода из карантина у "Динамо" в лазарете оказалось сразу шесть игроков. Среди них и самый дорогостоящий футболист "бело-синих" Виктор Цыганков.

Правда, один из травмированных игроков киевлян, Георгий Цитаишвили, после шейного миозита уже удачно вернулся в строй, сделав дубль в спарринге, который завершился победой "Динамо" над "Олимпиком" 2:0.

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Достаточно травмированных и у "Шахтера". Среди тех, кто не готов пока играть, – основной центральный защитник "горняков" Николай Матвиенко.

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

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