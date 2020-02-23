Гендиректор "Шахтера": Процесс отправки самолета в Китай за украинцами идет под личным контролем Зеленского

Сергей Палкин подтвердил, что клуб готов отправить самолет за украинцами, которые остались в Ухане

Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин в эксклюзивном комментарии "Сегодня" рассказал об инициативе клуба отправить самолет в Ухань за оставшимися украинцами.

- Сергей Анатольевич, капитан "Шахтера" Андрей Пятов сделал заявление о готовности клуба отправить самолет в Китай за украинцами, оставшимися в Ухане. Что сейчас происходит, какой статус на данный момент?

- Да, мы готовы отправить самолет и хотим это сделать как можно быстрее. Хотим вернуть Анастасию Зинченко и других украинцев, которые остались в Ухане. Поступок Насти, которая отказалась оставить свою собачку, затронул сердца многих людей и никого не оставил равнодушным.

Реклама

Сейчас идет подготовка. Хочу вам сказать, что это достаточно трудоемкий процесс сбора документов и согласований. В нем задействованы различные государственные службы как в Украине, так и в Китае. Процесс идет под личным контролем Президента Украины Владимира Зеленского. Он прилагает максимум усилий, чтобы Анастасия Зинченко и оставшиеся в Ухане украинцы смогли в ближайшее время вернуться домой.

Что касается самолета, мы с руководством компании SkyUp занимаемся подготовкой борта. Сможем вылететь, как только будут улажены все административные вопросы и получены необходимые разрешительные документы.

В тренде Тайсон Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс

Сергей Палкин

Напомним, что "Шахтер" удачно стартовал в 1/16 финала Лиги Европы. В первом матче, который прошел в Харькове в четверг, "горняки" показали красивую игру и обыграли португальскую "Бенфику" со счетом 2:1.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама