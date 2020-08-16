Гендиректор "Шахтера" рассказал, в чем преимущество украинского клуба в сравнении с "Интером"

В понедельник "Шахтер" может сделать последний шаг в финал Лиги Европы – для этого нужно обыграть итальянский "Интер". Поединок пройдет на нейтральном поле в Дюссельдорфе, где "горняки" уже пять дней ожидают полуфинал после разгрома "Базеля" в 1/4.

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Украинский клуб – аутсайдер поединка по котировкам букмекеров. Но генеральный директор "горняков" Сергей Палкин рассказал, что футболисты "Шахтера" спокойны и находятся в хорошем расположении духа, а также назвал преимущество своей команды.

Сергей Палкин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Команда в хорошем настроении. Говорил с некоторыми футболистами: они хотят, чтобы матч начался как можно быстрее. Если бы сейчас им сказали играть, они бы вышли и уже играли. Настроение прекрасное, атмосфера великолепная. Ждем матч. Мы спокойны. Все команды, которые дошли до полуфинала, сильны. Завтра нас ждет сложный матч. Но я уверяю вас: он будет сложный как для нас, так и для "Интера". При всем этом, я считаю, мы показываем более красивый и атакующий футбол, чем "Интер". В этом, как мне кажется, наш плюс", – сказал Палкин, которого цитирует сайт "Шахтера".

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