Гендиректор "Шахтера": В чемпионате Украины не будет 14 команд

Сергей Палкин рассказал о новом формате Премьер-лиги

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился мнением об изменениях в регламенте чемпионата Украины. Ранее исполком УАФ (Украинской ассоциации футбола) принял решение об увеличении количества клубов-участников УПЛ в сезоне 2020/2021 до 14 команд, а в следующем сезоне – 2021/2022 – до 16 команд. Однако сегодня на заседании руководителей клубов Премьер-лиги предложение УАФ не получило поддержки большинства.

"Сначала была дискуссия по поводу перехода 12-14-16, но потом все перешло в то, что если федерация подтвердит, что через один сезон у нас будет 14 клубов, тогда вопросов нет – мы поддержим. Но федерация не уверенна, что так будет. Поэтому, мы оставили 12-12-16. Чтобы через два года вернуться к 16 клубам.



Мы поддержим 14 команд, если там будет три группы 4-4-6. Если нет, то мы не поддержим. Когда мы уже играли в 14 команд, это был самый плохой чемпионат за всю историю украинского футбола", – сказал Палкин.

Отметим, что букмекеры объявили котировки на чемпиона-2020 года. Согласно прогнозам аналитиков букмекерских контор, "горняки", скорее всего, возьмут четвертое кряду "золото" Премьер-лиги.

Как мы писали ранее, Хацкевич выразил недовольство составом "Динамо". По словам главного тренера киевлян, вице-чемпионам Украины нужно приобрести игрока в линию атаки.

Напомним, что "Шахтер" в прошлом сезоне выиграл 12-е чемпионство:





Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Гендиректор "Шахтера": В чемпионате Украины не будет 14 команд". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"