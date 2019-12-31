Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-м

Комментатор каналов "Футбол" Кирилл Круторогов рассказывает о тех, кем мы восторгались, кто завоевывал трофей, но в наступающем году на поле не выйдет

Петр Чех / Фото: AFP

Испанские маги

Гении, кудесники и чародеи от футбола: Хави, Фернандо Торрес и Давид Вилья. Целая эпоха, эпоха восторга, триумфов и настоящей гегемонии. 39-летний Хави выиграл абсолютно все, что только можно в Испании и с Испанией: восемь чемпионских титулов Ла Лиги, три кубка и шесть Суперкубков страны, четыре Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА – все в составе "Барселоны". А как довершение величия – период с 2008 по 2012-й, в который "фурия роха" дважды стала чемпионом Европы и чемпионом мира.

Гениальный центрхав Хави был как бы олицетворением, символом этих успехов. Без него наверняка ничего подобного не случилось бы. После 24-х лет в структуре "Барсы" и 17 лет выступления в их первой команде, он покинул Каталонию. Чтобы еще четыре года, целых четыре года, играть в Катаре за "Аль-Садд". О завершении игровой карьеры объявил внезапно – в мае этого года – чтобы тут же стать главным тренером своей последней команды. В роли энтренадора он уже выиграл Суперкубок Катара, попробовал силы в Азиатской Лиге чемпионов, добравшись до полуфинала. Не сомневайтесь, однажды он возглавит "Барселону"!

Хави / Фото: Reuters

Фернандо Торрес – вечный "Эль Ниньо", "ребенок". Интересно, что он при множестве своих титулов и выступлении в топ-клубах Испании, Италии и Англии, не стал чемпионом ни одной страны. Зато выиграл Лигу чемпионов с "Челси" и проиграл финал с "Атлетико", а также дважды в составе этих двух команд "брал" Лигу Европы. Он же был частью той великой сборной Испании, что и Хави, завоевав три титула кряду. Торрес начинал свое восхождение, да и заканчивал в "Атлетико", куда вернулся после девятилетней паузы. Затем еще сезон провел в Японии за "Саган Тосу", подзаработал и объявил о завершении. Причина удивительная – Фернандо перестал наслаждаться футболом так, как это было раньше. Возможно, вскоре вернется в "Атлетико", но уже не в игровой должности.

Фернандо Торрес / Фото: Getty Images

Давид Вилья, конечно, по количеству титулов не дотягивает до Хави. Но с ним в "Барсе" выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, а еще и становился чемпионом Ла Лиги в "Атлетико" Симеоне. В отличие от предыдущих двух героев, в составе сборной Испании форвард выиграл ЧЕ-2008 и ЧМ-2010, а Евро в Украине и Польше пропустил из-за травмы. После "золота" Примеры с "матрасниками" попутешествовал по миру, поиграл в американском "Нью Йорк Сити", австралийском "Мельбурн Сити" и японском "Виссел Кобе". Футбол и путешествия останутся его двигателем по жизни – Давид планирует заниматься детскими академиями, которые вместе с другом открыл по всему миру.

Давид Вилья / Фото: Getty Images

Наверное, стоит занести в эту главу и прекрасного Икера Касильяса. Он не собирался завершать карьеру, в марте уходящего года даже переподписал контракт с "Порту", но в мае перенес инфаркт, после чего возник риск жизни в случае продолжения игры. Тем не менее, его включили в заявку на текущий сезон, но он ни разу не оказался даже на скамейке запасных. Решение не объявлено, прощальный матч не проведен, но по факту, увы…

Икер Касильяс / Фото: Twitter

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Летучие голландцы

Сразу трое суперзвезд "оранжевых" фактически одного поколения решили, что пора завязывать. Хотя далеко не все из них собирались. Робин ван Перси сделал осознанный выбор. Он всегда был неудержим и результативен – в "Арсенале", "МЮ", "Фенербахче". А завершил игровую карьеру там, где она началась – в "Фейеноорде", с которым, кстати, выиграл единственный международный трофей – Кубок УЕФА-2002. Теперь он работает аналитиком на британском ТВ и, возможно, будет совмещать эту деятельность с тренерством в родной команде из Роттердама.

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Фото: feyenoord.nl

Арьен Роббен покинул "Баварию" после 10 лет в Мюнхене, восьми "серебряных салатниц" Бундеслиги и пяти Кубков Германии. С ними же он выигрывал ЛЧ и Суперкубок УЕФА. Ранее становился чемпионом Испании с "Реалом" и Англии с "Челси". Регулярные травмы дали понять, что уровень "Баварии" он уже не тянет, но в планах Арьена было продолжение карьеры. Были слухи, что он продолжит в "Лестере" или "ПСВ", но не сумев быстро договориться, решил заканчивать. Пока что он просто наслаждается отдыхом.

Арьен Роббен / Фото: AFP

Уэсли Снейдер – чемпион четырех стран – Голландии ("Аякс"-2004), Испании ("Реал"-2008), Италии ("Интер"-2010) и Турции ("Галатасарай"-2013 и 2015). С "Интером" он выигрывал и Лигу чемпионов. После четырех лет в Стамбуле поиграл за "Ниццу" и катарскую "Аль-Гарафа". Планировал найти новую команду, но в конце августа мы увидели его со многими лишними килограммами, из чего стало понятно, что на поле он уже не вернется. Как и Роббен, Уэсли получает удовольствие от жизни и думает, чем бы заняться. А может, они оба еще и не завершили?

Уэсли Снейдер / Фото: Getty Images

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Яркие звезды Премьер-лиги

Петр Чех является как бы символом становления современного "Челси", когда после покупки клуба Романом Абрамовичем, "синие" стали европейским топом с максимальными амбициями. Чешский голкипер переехал на "Стэмфорд Бридж" из французского "Ренна" в 2004-м и провел там 11 лет, четырежды становился чемпионом Англии и столько же раз выигрывал Кубок страны, на один меньше – Кубок лиги. Плюс Лига чемпионов и Лига Европы. Еще четыре года он провел в "Арсенале". Прощался с игровой карьерой, защищая ворота "канониров" в финальном матче ЛЕ против "Челси", уже объявив, что возвращается к "синим" и займет там административную должность. Интересно, что именно он попал в символическую сборную АПЛ всех времен, притом, что, как известно, вратарь на поле только один! А недавно Петр по-настоящему удивил, став кипером хоккейной команды "Гилфорд Феникс".

Обзор финального матча Лиги Европы, в котором было забито пять голов:

Попрощался с игрой в 2019-м и еще один представитель "того" "Челси" – Эшли Коул. Хотя он дважды становился чемпионом Англии еще с "Арсеналом" в начале нулевых, затем выиграл все возможные трофеи с "синими" на внутренней и международной арене. Один из лучших левых защитников своего поколения. После восьми лет на "Стэмфорд Бридж" немного поиграл в "Роме" и гораздо больше в "Лос-Анжелес Гэлэкси", затем вернулся на родину и через полгода завершил карьеру в Чемпионшипе игроком "Дерби Каунти".

Эшли Коул. Фото: "Дерби Каунти"

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Питер Крауч с ростом в 201 сантиметр даже выше Чеха, но он – нападающий. Он играл за десять разных английских команд, а прославился выступлениями за "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Говорят, в конце карьеры он мог даже оказаться в киевском "Динамо", но кроме короткого периода в шведском "Хассельхольме" в юношестве, играл только в Англии. Недавно выпустил свою автобиографию под названием "Я робот", которая стала бестселлером.

Питер Крауч провел 42 поединка в составе сборной Англии / Фото: Reuters

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Преданные итальянцы

Андреа Бардзальи становился чемпионом мира-2006 в составе сборной Италии, будучи игроком "Палермо". Затем – чемпионом Германии в сенсационном "Вольфсбурге"-2009, а после восемь лет провел в "Ювентусе", где был лидером и где его признали действительно топовым защитником. В конце прошлого сезона его провожали с почестями – овациями и слезами. В сентябре он уже вернулся в "Юве" в качестве технического сотрудника в тренерском штабе первой команды.

Более бесславным получилось прощание с большим футболом Клаудио Маркизио. Воспитанник "Ювентуса", который 25 лет провел в структуре клуба, 11 из которых в первой команде, в 2018-м зачем-то решил перейти в "Зенит". Там у него ничего не получилось, он хотел продолжать играть, что не удивительно, ведь ему всего 33 года, но внезапно объявил о завершении.

Клаудио Маркизио / Фото: Instagram

А вот Риккардо Монтоливо и вовсе считает себя одновременно и преданным клубу и преданным клубом. После семи лет в "Фиорентине" он столько же отыграл за "Милан". А в 34 принял решение заканчивать, заявив, что причиной тому стали не травмы, а последние годы в составе "россонери": "Со мной почти никто не говорил о перспективах, а если и говорили, то не отвечали за свои слова. Мне даже не позволили нормально попрощаться с болельщиками. Я не имею в виду конкретно команду и клуб, я говорю о тех, кто руководил ими в последнее время".

Супербасти

У "Баварии" прекрасная академия, в которой занимаются действительно очень талантливые ребята. Но далеко не каждый из них становится звездой первой команды и достигает высот мирового уровня. А Бастиан Швайнштайгер смог! Он дебютировал в 2002-м и отыграл за мюнхенцев 13 сезонов или ровно 500 матчей, выиграл с ними абсолютно все титулы, а еще стал чемпионом мира в 2014-м. После ему понадобился новый вызов, который Швайни нашел в "МЮ", но в Англии играл мало по разным причинам. А еще он успел попробовать себя в МЛС, где три года отыграл за "Чикаго Файр", хоть и без трофеев. Пока что Бастиан отдыхает, но, вероятнее всего, попытается стать тренером. Йоахим Лев, якобы, уже даже пригласил его в свой тренерский штаб сборной.

Бастиан Швайнштайгер в шарфике сборной Украины

Латиноамериканские бомбардиры

Уругваец Диего Форлан свой последний матч сыграл в мае 2018-го, но объявил о завершении игровой карьеры только в августе 19-го. Он начинал в "Индепендьенте", начал покорение Европы с "МЮ", затем феерил в "Вильярреале" и "Атлетико", забивал за итальянский и бразильский "Интер". А затем постранствовал – Япония, Уругвай, Индия, Гонконг. Как вы помните, в 2010-м его признавали лучшим игроком чемпионата мира в ЮАР. Свою трансформацию Форлан совершил мгновенно – несколько дней назад его уже объявили главным тренером "Пеньяроля", в котором он делал первые шаги в футболе на детском уровне и за который играл в сезоне 2015-2016. Так что в Новом году пожелаем ему успехов в новой роли!

Диего Форлан / Фото: Twitter

А Эсекьель Лавесси по кличке "Бешенный" неожиданно закончил играть в 34, о чем заявил пару недель назад. Бомбардир в "Наполи" и "ПСЖ" в 2016-м переехал в китайский клуб "Хэбэй Чайна Форчун", и с зарплатой в 28 миллионов евро стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Видимо, после трех лет на таком окладе, мотивации продолжать играть у него больше не нашлось.

Наша легенда

Дарио Срна отыграл за "Шахтер" 15 лет, девять раз становился чемпионом Украины, выиграл семь кубков страны, восемь Суперкубков и Кубок УЕФА. Хорват длительное время был капитаном "горняков" и стал рекордсменом по количеству матчей в их составе. Последний сезон игровой карьеры он провел в "Кальяри", затем отклонил предложение о продлении контракта с итальянцами и вернулся в родной "Шахтер", где вошел в тренерский штаб Луиша Каштру.

Все подробности в спецтеме Итоги 2019 года в спорте

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