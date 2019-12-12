"Гент" – "Александрия": сразу троих украинцев с первых минут бросили в бой бельгийцы

Гент - Вольфсбург / Фото: Reuters

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Сегодня, 12 декабря, в заключительном туре группового этапа Лиги Европы "Александрия" отправилась в гости к "Генту". И оказалось, что биться за первую победу на этом этапе команде Владимира Шарана придется сразу против троих украинцев, которые оказались в старте бельгийцев. "Гент" – "Александрия" онлайнс интересными фактами, фото и видео уже идет на нашем сайте.

Матч, в котором за хозяев с первых минут сыграют Пластун, Безус и Яремчук, начнется в 22:00. Мы уже рассказывали, что в Украине смотреть прямую трансляцию "Гент" – "Александрия" можно на телеканале Футбол 1. А вот и полные стартовые составы команд.

"Гент": Каминьски – Асаре, Лустиг, Пластун, Кастро-Монтес – Оджиджа, Безус, Овусу, Кумс – Яремчук, Депуатр.

Запасные: Кусеманс, Квилитая, Мохаммади, Чакветадзе, Верстрет, Домпе, Акбиб

"Александрия": Панькив – Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Пашаев – Запорожан, Ковалец, Гречишкин – Лучкевич, Безбородько, Третьяков.

Запасные: Билык, Довгий, Дрышлюк, Задерака, Стецков, Щендрик, Тейшейра

"Этот поединок будет очень важным для нас. Что касается потерь, то против Гента не сыграют Дмитрий Шастал, Артем Ситало и Глеб Бухал. Оценка команде за Лигу Европы? Впереди еще одна игра. Хотя, в целом, команда выступила на 4 из 5 баллов", – отметил перед матчем главный тренер "Александрии" Владимир Шаран.

Ранее мы сообщали, что тренер "Вольфсбурга" гордится победой над "Александрией": "Мы единственные выиграли во Львове!"

Смотрите, как "Александрия" и "Гент" играли в первом матче – 1:1

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