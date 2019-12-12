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"Гент" – "Александрия": видео голов и обзор матча Лиги Европы в Бельгии

12 декабря, 22:55

Разрывать оборону украинской команды помогает Роман Безус

"Гент" празднует/ФК "Гент"

"Гент" празднует/ФК "Гент"

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Сегодня, 12 декабря, в заключительном туре группового этапа Лиги Европы "Александрия" играла в гостях с "Гентом". Онлайн-трансляцию "Гент" – "Александрия" вы можете смотреть на нашем сайте. До этого тура у украинского клуба не было ни одной победы, и в Бельгии подопечные Владимира Шарана достаточно быстро пропустили – уже на седьмой минуте, а атаку разогнал украинец Роман Безус.

Смотрите видео гола Лорена Депойтра на 7-й минуте

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А уже буквально через восемь минут, несмотря на все старания защиты "Александрии", тот же Депойтр сделал дубль, максимально усложнив жизнь украинскому коллективу.

Смотрите видео гола Лорена Депойтра на 16-й минуте

Ранее главный тренер "Александрии" подчеркивал значение матча в Бельгии

"Этот поединок будет очень важным для нас. Что касается потерь, то против Гента не сыграют Дмитрий Шастал, Артем Ситало и Глеб Бухал. Оценка команде за Лигу Европы? Впереди еще одна игра. Хотя, в целом, команда выступила на 4 из 5 баллов", – отметил перед матчем главный тренер "Александрии" Владимир Шаран.

Мы также сообщали, что тренер "Вольфсбурга" гордится победой над "Александрией": "Мы единственные выиграли во Львове!"

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обзор гол Лига Европы Роман Безус ФК Александрия Гент Бельгия

Источник: Сегодня|Спорт

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