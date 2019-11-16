Германия – Белоруссия: где смотреть битву в группе С

Сборная Белоруссии / Фото: Reuters

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В субботу, 16 ноября, на стадионе "Боруссия-парк" в Менхенгладбахе состоится матч отбора к Евро-2020, в котором встретятся сборные Германии и Белоруссии.

Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале "Футбол 1", а также на OLL.TV. Время начала матча – 21:45.

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Сборная Германии за два тура до завершения отборочного цикла еще не гарантировала себе прямую путевку на Евро-2020. В ближайшем матче коллектив Йоахима Лева ожидает соперничество с национальной командой Белоруссии, и здесь немецкая команда может решить все вопросы.

Сейчас у Германии и Нидерландов по 15 очков, на три балла отстает Северная Ирландия, и у каждой сборной есть в запасе по два матча. Главные конкуренты бундестим сойдутся друг с другом, поэтому победа команды Йоахима Лева обеспечит попадание Евро-2020 за тур до окончания квалификации.

N Команды И В Н П М О 1 ГОЛЛАНДИЯ 6 5 0 1 19-7 15 2 ГЕРМАНИЯ 6 5 0 1 20-6 15 3 С.ИРЛАНДИЯ 6 4 0 2 8-7 12 4 БЕЛАРУСЬ 7 1 1 5 4-12 4 5 ЭСТОНИЯ 7 0 1 6 2-21 1

В этом поединке букмекеры видят Германию явным фаворитом. На победу команды Лева можно поставить с коэффициентом в 1,04, тогда как на соперника – 55,0. Ничья расценивается в 16,50.

"Ответственная игра, заключительная, подводит итог нашему выступлению в отборочном цикле. Хотелось бы завершить на мажорной ноте этот турнир. Мы понимаем, что это топовый соперник, которому тоже надо выигрывать. Нам будет тяжело, но смотрим с оптимизмом", – отметил наставник сборной Беларуси Михаил Мархель.

"Сегодня у Германии очень талантливая, амбициозная, голодная до побед команда. У нее большой потенциал, сопоставимый с тем, что был у сборной, выступавшей на ЧМ-2010. Франция, Англия долгое время играли одними и тем же составом. Есть Голландия, Испания. Бороться за титул будет невероятно сложно. Но парни действительно хороши, у нас хорошая база", – сказал наставник сборной Германии Йоахим Лев.

На данный момент известны 12 финалистов: Англия, Бельгия, Испания, Италия, Польша, Россия, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция.

Напомним, накануне в товарищеском матче в Запорожье Украина обыграла Эстонию благодаря единственному голу в добавленное время, автором которого стал Роман Безус.

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