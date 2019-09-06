Германия – Голландия: онлайн битвы титанов в отборе на Евро-2020

В пятницу, 6 сентября, состоится матч с одной из самых громких вывесок этой футбольной осени. В Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион" сборная Германии примет команду Голландии в рамках отборочного турнира Евро-2020. Стартовый свисток португальского судьи Артура Диаша в этой битве титанов прозвучит в 21:45.
ГЕРМАНИЯ – ГОЛЛАНДИЯ – 0:0
В марте Германия обыграла Голландию в гостях (3:2)
Германия стоит миллиард евро, Голландия – на 367 млн дешевле
Букмекеры о матче Германия – Голландия 6 сентября. В этом матче аналитики букмекерских контор отдают предпочтение немцам. На их победу установлен коэффициент 1.91, на ничью – 3.90, на победу голландцев – 3.70. То есть вероятность выигрыша Германии оценивается в 50 процентов, ничьей – в 24 процента, а выигрыша Голландии – в 26 процентов. Наиболее вероятным автором гола называют форварда бундес-машины Тимо Вернера (коэффициент 5.00).
Смотрите, как Вернер ранее забивал Голландии
Обзор матча Германия – Голландия (2:2) в Лиге Наций-2018/2019
Обзор матча Голландия – Германия (3:0) в Лиге Наций-2018/2019
Личные встречи Германии и Голландии. Соперники встречались друг с другом уже 28 раз. Минимальное преимущество – на стороне Голландии, в активе которой – 9 побед против 8 немецких. При этом чаще всего, 11 раз, команды играли вничью. Суммарная разница мячей – 53:49 в пользу Голландии.
Отбор Евро-2020. Группа С
21 марта
Голландия – Беларусь – 4:0
Северная Ирландия – Эстония – 2:0
24 марта
Голландия – Германия – 2:3
Северная Ирландия – Беларусь – 2:1
8 июня
Эстония – С.Ирландия – 1:2
Беларусь – Германия – 0:2
11 июня
Германия – Эстония – 8:0
Беларусь – С.Ирландия – 0:1
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|С.ИРЛАНДИЯ
|4
|4
|0
|0
|7-2
|12
|2
|ГЕРМАНИЯ
|3
|3
|0
|0
|13-2
|9
|3
|ГОЛЛАНДИЯ
|2
|1
|0
|1
|6-3
|3
|4
|БЕЛАРУСЬ
|4
|0
|0
|4
|1-9
|0
|5
|ЭСТОНИЯ
|3
|0
|0
|3
|1-12
|0
Читайте также: Тренер без трофеев и три года без побед: знакомим с соперником Украины в отборе на Евро-2020
Предматчевая тренировка сборной Германии
Предматчевая тренировка сборной Голландии
Ориентировочные составы
Германия: Нойер – Клостерманн, Та, Зюле, Хальстенберг – Гюндоган, Киммих, Кроос – Гнабри, Вернер, Ройс
Голландия: Силлессен – Велтман, Ван Дейк, Де Лигт, Блинд - Де Роон, Де Йонг, Вейналдум - Промес, Депай, Бабель
Пропускают матч: Сане, Дракслер, Керер, Рюдигер - Бергвейн.
Как сообщалось ранее, сборная Украины прибыла в Вильнюс на матч с Литвой, который пройдет 7 сентября. Полет занял 1 час 15 минут. Во время непродолжительного перелета Тарас Степаненко за кофе прочитал несколько страниц интересной книги, Руслан Малиновский успел поработать в компьютере, а Евгений Коноплянка с Николаем Матвиенко сыграли несколько партий в нарды.
Также мы писали, что защитник Серхио Рамос вошел в ТОП-10 лучших бомбардиров сборной Испании. Капитан "Реала" поражает своей результативностью в футболке национальной команды. Смотрите, как он накануне забивал румынам:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк