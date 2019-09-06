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Германия – Голландия: онлайн битвы титанов в отборе на Евро-2020

6 сентября, 16:58

Голландии ни в коем случае нельзя проигрывать. Видео голов и самые яркие фото поединка в Гамбурге

Ван Дейк против Гнабри

Ван Дейк против Гнабри / Фото: Getty Images

В пятницу, 6 сентября, состоится матч с одной из самых громких вывесок этой футбольной осени. В Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион" сборная Германии примет команду Голландии в рамках отборочного турнира Евро-2020. Стартовый свисток португальского судьи Артура Диаша в этой битве титанов прозвучит в 21:45.

ГЕРМАНИЯ – ГОЛЛАНДИЯ – 0:0

В марте Германия обыграла Голландию в гостях (3:2)

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Букмекеры о матче Германия – Голландия 6 сентября. В этом матче аналитики букмекерских контор отдают предпочтение немцам. На их победу установлен коэффициент 1.91, на ничью – 3.90, на победу голландцев – 3.70. То есть вероятность выигрыша Германии оценивается в 50 процентов, ничьей – в 24 процента, а выигрыша Голландии – в 26 процентов. Наиболее вероятным автором гола называют форварда бундес-машины Тимо Вернера (коэффициент 5.00).

Смотрите, как Вернер ранее забивал Голландии

Обзор матча Германия – Голландия (2:2) в Лиге Наций-2018/2019

Обзор матча Голландия – Германия (3:0) в Лиге Наций-2018/2019

Личные встречи Германии и Голландии. Соперники встречались друг с другом уже 28 раз. Минимальное преимущество – на стороне Голландии, в активе которой – 9 побед против 8 немецких. При этом чаще всего, 11 раз, команды играли вничью. Суммарная разница мячей – 53:49 в пользу Голландии.

Отбор Евро-2020. Группа С

21 марта
Голландия – Беларусь – 4:0
Северная Ирландия – Эстония – 2:0

24 марта
Голландия – Германия – 2:3
Северная Ирландия – Беларусь – 2:1

8 июня
Эстония – С.Ирландия – 1:2
Беларусь – Германия – 0:2

11 июня
Германия – Эстония – 8:0
Беларусь – С.Ирландия – 0:1

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Команды

ИВНПМО
1С.ИРЛАНДИЯ44007-212
2ГЕРМАНИЯ330013-29
3ГОЛЛАНДИЯ21016-33
4БЕЛАРУСЬ40041-90
5ЭСТОНИЯ30031-120

Читайте также: Тренер без трофеев и три года без побед: знакомим с соперником Украины в отборе на Евро-2020

Предматчевая тренировка сборной Германии

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Предматчевая тренировка сборной Голландии

Ориентировочные составы
Германия: Нойер – Клостерманн, Та, Зюле, Хальстенберг – Гюндоган, Киммих, Кроос – Гнабри, Вернер, Ройс
Голландия: Силлессен – Велтман, Ван Дейк, Де Лигт, Блинд - Де Роон, Де Йонг, Вейналдум - Промес, Депай, Бабель
Пропускают матч: Сане, Дракслер, Керер, Рюдигер - Бергвейн.

Как сообщалось ранее, сборная Украины прибыла в Вильнюс на матч с Литвой, который пройдет 7 сентября. Полет занял 1 час 15 минут. Во время непродолжительного перелета Тарас Степаненко за кофе прочитал несколько страниц интересной книги, Руслан Малиновский успел поработать в компьютере, а Евгений Коноплянка с Николаем Матвиенко сыграли несколько партий в нарды.

Также мы писали, что защитник Серхио Рамос вошел в ТОП-10 лучших бомбардиров сборной Испании. Капитан "Реала" поражает своей результативностью в футболке национальной команды. Смотрите, как он накануне забивал румынам:

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Источник: Сегодня|Спорт

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