Германия – Голландия: онлайн битвы титанов в отборе на Евро-2020

Голландии ни в коем случае нельзя проигрывать. Видео голов и самые яркие фото поединка в Гамбурге

Ван Дейк против Гнабри / Фото: Getty Images

В пятницу, 6 сентября, состоится матч с одной из самых громких вывесок этой футбольной осени. В Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион" сборная Германии примет команду Голландии в рамках отборочного турнира Евро-2020. Стартовый свисток португальского судьи Артура Диаша в этой битве титанов прозвучит в 21:45.

ГЕРМАНИЯ – ГОЛЛАНДИЯ – 0:0

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Букмекеры о матче Германия – Голландия 6 сентября. В этом матче аналитики букмекерских контор отдают предпочтение немцам. На их победу установлен коэффициент 1.91, на ничью – 3.90, на победу голландцев – 3.70. То есть вероятность выигрыша Германии оценивается в 50 процентов, ничьей – в 24 процента, а выигрыша Голландии – в 26 процентов. Наиболее вероятным автором гола называют форварда бундес-машины Тимо Вернера (коэффициент 5.00).

Смотрите, как Вернер ранее забивал Голландии

Обзор матча Германия – Голландия (2:2) в Лиге Наций-2018/2019

Обзор матча Голландия – Германия (3:0) в Лиге Наций-2018/2019

Личные встречи Германии и Голландии. Соперники встречались друг с другом уже 28 раз. Минимальное преимущество – на стороне Голландии, в активе которой – 9 побед против 8 немецких. При этом чаще всего, 11 раз, команды играли вничью. Суммарная разница мячей – 53:49 в пользу Голландии.

Отбор Евро-2020. Группа С

21 марта

Голландия – Беларусь – 4:0

Северная Ирландия – Эстония – 2:0

24 марта

Голландия – Германия – 2:3

Северная Ирландия – Беларусь – 2:1

8 июня

Эстония – С.Ирландия – 1:2

Беларусь – Германия – 0:2

11 июня

Германия – Эстония – 8:0

Беларусь – С.Ирландия – 0:1

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N Команды И В Н П М О 1 С.ИРЛАНДИЯ 4 4 0 0 7-2 12 2 ГЕРМАНИЯ 3 3 0 0 13-2 9 3 ГОЛЛАНДИЯ 2 1 0 1 6-3 3 4 БЕЛАРУСЬ 4 0 0 4 1-9 0 5 ЭСТОНИЯ 3 0 0 3 1-12 0

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Предматчевая тренировка сборной Германии

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Предматчевая тренировка сборной Голландии

Ориентировочные составы

Германия: Нойер – Клостерманн, Та, Зюле, Хальстенберг – Гюндоган, Киммих, Кроос – Гнабри, Вернер, Ройс

Голландия: Силлессен – Велтман, Ван Дейк, Де Лигт, Блинд - Де Роон, Де Йонг, Вейналдум - Промес, Депай, Бабель

Пропускают матч: Сане, Дракслер, Керер, Рюдигер - Бергвейн.

Как сообщалось ранее, сборная Украины прибыла в Вильнюс на матч с Литвой, который пройдет 7 сентября. Полет занял 1 час 15 минут. Во время непродолжительного перелета Тарас Степаненко за кофе прочитал несколько страниц интересной книги, Руслан Малиновский успел поработать в компьютере, а Евгений Коноплянка с Николаем Матвиенко сыграли несколько партий в нарды.

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