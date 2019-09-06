Германия – Голландия: видео голов и обзор отборочного матча Евро-2020

Германия vs Голландия / Фото: Reuters

В пятницу в матче отбора Евро-2020 сборная Германии принимает в Гамбурге Голландию. Это уже 29-е противостояние соперников. До сегодняшней встречи 9 побед отпраздновали голландцы, 8 раз побеждали немцы и еще 11 раз команды играли вничью.

Германия – Голландия: онлайн битвы титанов в отборе на Евро-2020

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Счет в матче Германия – Голландия 6 сентября был открыт на 9-й минуте. Забила Германия. А все – из-за ошибки лучшего игрока прошлого сезона в Европе – Вирджила ван Дейка. Он неудачно сыграл при попытке голландцев создать офсайд. В итоге Клостерманн вышел один на один с вратарем гостей, удар немецкого защитника кипер Голландии парировал, но с добиванием от Гнабри уже не справился – 1:0 в пользу Бундесмашины!

В матче Германия – Голландия идет к завершению первый тайм. Немцы ведут – 1:0...

Напомним, ранее тренер 130-й сборной в рейтинге ФИФА пригрозил обыграть Украину. "Быть маленьким еще не значит быть слабым", – заявил накануне субботней игры с украинцами наставник литовцев Вальдас Урбонас.

В свою очередь, Андрей Шевченко рассказал, чего опасается в игре с Литвой 7 сентября. "Стандарты - хорошее оружие при качественных исполнителях. Я думаю, это один из вариантов, над которыми работали наши соперники. Я понимаю тренера сборной Литвы. Таким образом у них появляется возможность быть агрессивными и опасными на своем поле", - отметил коуч украинцев.

Смотрите, как Украина обыгрывала Люксембург в последнем матче отбора Евро-2020

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