Германия – Испания: онлайн матча соперников Украины по группе Лиги наций

Поединок сильных оппонентов начнется в 21:45 по киевскому времени в Штутгарте

Сегодня в Европе – большой футбольной день. После длительного перерыва возвращаются соревнования национальных команд, которые в четверг сыграют 10 матчей Лиги наций. На нашем можно смотреть онлайн-трансляцию матча Украина – Швейцария. Встретятся между собой и соперники "сине-желтых" по группе А4 элитного дивизиона – немцы и испанцы. Поединок грандов мирового футбола начнется в 21:45 на арене в Штутгарте и пройдет без зрителей на трибунах.

Германия – Испания: анонс

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Эти команды считают фаворитами нашей группы и главными кандидатами на выход в плей-офф. Что, впрочем, неудивительно. Правда, сейчас испанцы занимают лишь восьмое место в мировом рейтинге, а немцы – и того ниже, 15-е. Виной тому – не самое удачное выступление на чемпионате мира 2018 года.

Статистика встреч. Соперники встречались между собой всего 11 раз. Пять раз победу добывали немцы, три раза – соперники, еще трижды команды расходились миром. Примечательно, что всего дважды "Бундестим" и "Фурия роха" забивали более двух мячей: в 1966 и 1982 годах Германия брала верх со счетом 2:1.

Девять матчей были официальными, а два последние – товарищескими. В них немцы победили в гостях в 2014 году (1:0), а в 2018-м дома сыграли вничью 1:1. Зато Испания с минимальным счетом выигрывала два последних официальных поединка – на Евро-2008 и ЧМ-2010.

Тренеры. Йоахим Лев – ветеран сборной Германии, работает с ней с 2006 года, а до этого еще два года был ассистентом у Юргена Клинсманна.

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Луис Энрике стал главным тренером испанцем в 2018 году. Во второй половине прошлого года он покидал свой пост на несколько месяцев из-за болезни, а потом и смерти дочери, но в ноябре вернулся.

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Прогнозы. Букмекерские конторы во встрече в Штутгарте небольшое преимущество отдают хозяевам: коэффициент на их победу – 2.40, на гостей – 2.90, на ничью – 3.50. Поскольку тренеры наверняка будут экспериментировать с составами, с равной вероятностью ожидают как два, так и три гола. Самый популярный счет – 1:1 (коэф. – 7.00), за которым идут 1:0 (9.10), 2:1 (9.25) и 0:1 (10.00).

Где смотреть. На украинском телевидении матч покажет телеканал "Футбол 2". Прямая трансляция начнется уже в 21:35. Также его можно посмотреть и на сервисе OLL.TV (по подписке). В повторе он значится в программе в 4:00 пятницы.

В последнем матче Германия разгромила Северную Ирландию:

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Смотрите, как испанцы разгромили на своем поле румынов в ноябре прошлого года:

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