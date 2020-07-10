Германия определилась, где проведет матчи Лиги наций: Украине выделили самый маленький стадион

В Германии определились, где примет сборную Украины в домашнем матче Лиги наций-2020. Команда Йоахима Лёва встретится с подопечными Андрея Шевченко 14 ноября в Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена", вмещающем 44 тысячи зрителей, сообщается на сайте dfb.de. Напомним, что Украина сыграет с Германией в Киеве.

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Домашний матч против Испании немцы проведут 3 сентября в Штутгарте на 60-тысячной "Мерседес-Бенц Арене", а со Швейцарией сыграют 13 октября в Кельне на стадионе "Рейн Энерги", он вмещает 50 тысяч зрителей.

Получается, что для матча со сборной Украины Германия выбрала самый маленький стадион. Будем надеяться, что подопечные Андрея Шевченко докажут, что зря их недооценивают. Отметим, что в Германии надеются, что уже осенью он смогут проводить матчи со зрителями.

Напомним, в 2018 году сборная Украины выиграла свою группу второго дивизиона Лиги наций и получила право выступать в этом турнире среди элитных национальных команд. Недавно УАФ исключила вариант совмещения постов Андреем Шевченко: тренер будет работать только со сборной.

Смотрите, как сборная Украины обыграла чемпионов Европы:

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