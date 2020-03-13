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Германия сдалась: матчи ближайшего тура Бундеслиги отменили, а чемпионат остановят

13 марта, 20:01

Елена Павлова

Изначально планировалось сыграть поединки без зрителей

Германия сдалась – матчи 26-го тура немецкой Бундеслиги не состоятся. Сообщение об этом уже появилось на официальном сайте турнира. Такие меры приняты в связи со стремительным с распространением коронавируса. Помимо Первой бундеслиги не будут проводиться матчи и второго дивизиона. Ранее мы писали, что чемпионат Франции останавливают из-за коронавируса, а Германия еще думает.

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Изначально планировалось, что все матчи 26-го тура чемпионата Германии пройдут без зрителей, за исключением встречи "Ганновер" – "Динамо" Дрезден, так как двое футболистаов хозяев заражены коронавирусом. Но поединки должны были состояться без зрителей. Также лига просила фанатов не собираться перед стадионами, а на самих аренах планировала сократить количество сотрудников до необходимого минимума.

Руководство Немецкой футбольной лиги 16 марта проведет собрание, на котором, скорее всего, примут решение о приостановке Бундеслиги до 2 апреля. Отметим, что в Германии заразились коронавирусом свыше 2 000 человек.

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Также мы сообщали, что чемпионат Англии приостановлен из-за коронавируса.

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отмена матч чемпионат Германии коронавирус Бундеслига

Источники: Сегодня|Спорт , Bundesliga

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