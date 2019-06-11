Германия уничтожает Эстонию: видео голов матча Евро-2020

Свою третью победу в отборочном цикле Евро-2020 одержала сборная Германии. Сегодня немцы на своем поле камня на камне не оставили от эстонцев. По дублю оформили Ройс и Гнабри. 0:8 – это самое крупное поражение в новейшей истории сборной Эстонии. Больше голов она пропустила в 1922 году, когда проиграла Финляндии – 2:10.

Германия – Эстония – 8:0

Голы: Ройс (10, 37), Гнабри (17, 62), Горецка (20), Гюндоган (26, пен.), Вернер (79), Сане (88)

Обзор первого тайма матча Германия – Эстония

Обзор второго тайма матча Германия – Эстония

В другом матче группы Беларусь уступила Северной Ирландии – 0:1

Турнирная таблица

N Команды И В Н П М О 1 СЕВ. ИРЛАНДИЯ 4 4 0 0 7-2 12 2 ГЕРМАНИЯ 3 3 0 0 13-2 9 3 ГОЛЛАНДИЯ 2 1 0 1 6-3 3 4 ЭСТОНИЯ 3 0 0 3 1-12 0 5 БЕЛАРУСЬ 4 0 0 4 1-9 0

Кстати, вчера в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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