Германия уничтожает Эстонию: видео голов матча Евро-2020
Немцы наносят эстонцам самое крупное поражение в новейшей истории
Свою третью победу в отборочном цикле Евро-2020 одержала сборная Германии. Сегодня немцы на своем поле камня на камне не оставили от эстонцев. По дублю оформили Ройс и Гнабри. 0:8 – это самое крупное поражение в новейшей истории сборной Эстонии. Больше голов она пропустила в 1922 году, когда проиграла Финляндии – 2:10.
Германия – Эстония – 8:0
Голы: Ройс (10, 37), Гнабри (17, 62), Горецка (20), Гюндоган (26, пен.), Вернер (79), Сане (88)
Обзор первого тайма матча Германия – Эстония
Обзор второго тайма матча Германия – Эстония
В другом матче группы Беларусь уступила Северной Ирландии – 0:1
Турнирная таблица
Кстати, вчера в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.
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