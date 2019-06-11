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Германия уничтожает Эстонию: видео голов матча Евро-2020

11 июня, 23:41

Немцы наносят эстонцам самое крупное поражение в новейшей истории

Гол Горецки
Гол Горецки. Фото: AFP

Свою третью победу в отборочном цикле Евро-2020 одержала сборная Германии. Сегодня немцы на своем поле камня на камне не оставили от эстонцев. По дублю оформили Ройс и Гнабри. 0:8 – это самое крупное поражение в новейшей истории сборной Эстонии. Больше голов она пропустила в 1922 году, когда проиграла Финляндии – 2:10.

Германия – Эстония – 8:0

Голы: Ройс (10, 37), Гнабри (17, 62), Горецка (20), Гюндоган (26, пен.), Вернер (79), Сане (88)

Обзор первого тайма матча Германия – Эстония

Обзор второго тайма матча Германия – Эстония

В другом матче группы Беларусь уступила Северной Ирландии – 0:1

Турнирная таблица

N

 Команды

ИВНПМО
1 СЕВ. ИРЛАНДИЯ44007-212
2 ГЕРМАНИЯ330013-29
3 ГОЛЛАНДИЯ21016-33
4 ЭСТОНИЯ30031-120
5 БЕЛАРУСЬ40041-90

Кстати, вчера в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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Тег сборная Германии, сборная Эстонии, Евро-2020

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Сегодня|Спорт

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