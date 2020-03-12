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"Герои – врачи и медсестры": итальянский гранд собирает деньги на борьбу с коронавирусом

12 марта, 20:22

Елена Павлова

Римляне финансируют больницу Лаззаро Спалланцани, которая занимается исследованиями опасного заболевания

Пресс-служба итальянской "Ромы", c которой с нынешнего сезона работает бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, сообщила о начале сбора средств для борьбы с коронавирусом. В социальных сетях столичные "Волки" призвали фанатов перечислять деньги для финансирования больницы Лаззаро Спалланцани, занимающейся исследованиями опасного заболевания. Ранее мы писали, что два матча Лиги Европы отменены из-за коронавируса.

Президент римлян Джеймс Паллотта уже показал пример и пожертвовал на борьбу с эпидемией 50 тысяч евро: "В спорте мы любим истории о героях. Но настоящие герои сегодня – это врачи и медсестры, которые круглосуточно работают, чтобы спасать жизни. Теперь им нужна наша поддержка".

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Напомним, что в Италия больше всего зараженных коронавирусом в Европе – более 10 тысяч зараженных, из которых 631 случай оказался смертельным. Ранее мы сообщали, что из-за коронавируса чемпиона Италии могут определить в матчах плей-офф.

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лечение сбор средств Рома Италия коронавирус президент клуба

Источник: Roma AS

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