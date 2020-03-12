"Герои – врачи и медсестры": итальянский гранд собирает деньги на борьбу с коронавирусом

Пресс-служба итальянской "Ромы", c которой с нынешнего сезона работает бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, сообщила о начале сбора средств для борьбы с коронавирусом. В социальных сетях столичные "Волки" призвали фанатов перечислять деньги для финансирования больницы Лаззаро Спалланцани, занимающейся исследованиями опасного заболевания. Ранее мы писали, что два матча Лиги Европы отменены из-за коронавируса.

Президент римлян Джеймс Паллотта уже показал пример и пожертвовал на борьбу с эпидемией 50 тысяч евро: "В спорте мы любим истории о героях. Но настоящие герои сегодня – это врачи и медсестры, которые круглосуточно работают, чтобы спасать жизни. Теперь им нужна наша поддержка".

Читайте также: Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления

Напомним, что в Италия больше всего зараженных коронавирусом в Европе – более 10 тысяч зараженных, из которых 631 случай оказался смертельным. Ранее мы сообщали, что из-за коронавируса чемпиона Италии могут определить в матчах плей-офф.

В тренде Футбол проигрывает коронавирусу: мнение комментатора Кирилла Круторогова

Смотрите, как "Рома" переиграла "Кальяри"

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама