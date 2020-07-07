Герой дня в Испании сначала забил решающий гол, а затем надел перчатки и стал защищать ворота

25-летний аргентинский нападающий "Севильи" Лукас Окампос стал героем не только вчерашнего матча с "Эйбаром", но и всего 34-го тура чемпионата Испании. До встречи на поле "Рамон Санчес Писхуан" мало кто знал о его многогранности. Ранее мы сообщали, как футболисты "Севильи" устроили оголенную вечеринку с девушками.

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На 56-й минуте Окампос замкнул подачу Наваса и забил единственный гол в матче, который помог "Севилье" остаться в гонке с "Атлетико" за третье место в Ла Лиге. Для Лукаса этот гол стал уже 13-м в сезоне, и это его лучший показатель в карьере.

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А уже в добавленное время встречи вратарь "Севильи" Томаш Вацлик получил повреждение, замен у тренерского штаба уже не оставалось, и в ворота стал именно Окампос. В один из моментов аргентинец даже успел отбить мяч, который летел в его ворота и сделал сейв. Интересно, что пробивал тогда голкипер "Эйбара".

Последний раз на поединке ведущих пяти лиг Европы такое событие – игрок забивал гол и сделал сейв в одном матче – случалось в 2017 году. Тогда в матче против "Милана" вратарь "Беневенто" Альберто Бриньоли также сумел забить мяч и отбить несколько ударов в створ.

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