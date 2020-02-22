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Как "Бавария" ушла от позора в Германии: герой Левандовски и ляпы Нойера

22 февраля, 09:16

Голы и лучшие моменты стартового матча тура в Бундселиге

Мюнхенская "Бавария" одержала тяжелую победу над аутсайдером Бундеслиги "Падерборном" в матче 23-го тура чемпионата Германии. Хозяева поля открыли счет на 25-й минуте после сольного прохода Сержа Гнабри, но перед самым перерывом гости сравняли счет благодаря чудовищному ляпу вратаря Мануэля Нойера, который выскочил на перехват мяча, но промахнулся и позволил игроку "Падерборна" забить гол.

На выручку своему голкиперу пришел главный бомбардир команды Роберт Левандовски. Поляк оформил дубль в матче, при этом, победный гол был забит за несколько минут до финального свистка. Отметим, что и во время второго гола "Падерборна" не обошлось без ошибки Нойера, который отбил мяч прямо на ногу сопернику. Неудивительно, что "Бавария" уже купила замену Нойеру.

Левандовски забил свой 25-й гол в Бундеслиге. В ТОП-5 лигах больше только у нападающего "Лацио" Чиро Иммобиле (26). Ранее мы писали, что Левандовски первым в сезоне забил 40 голов.

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"Бавария" – "Падерборн" – 3:2
Голы: Гнабри (25), Левандовски (70, 88) – Србены (44), Михель (75)

"Бавария": Нойер, Киммих, Алаба, Люка Эрнандес, Одриосола (Коман, 63), Толиссо (Зиркзее, 87), Алькантара, Дэвис, Гнабри, Коутиньо (Мюллер, 63), Левандовски.

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"Падерборн": Цингерле, Янс, Штродик, Шонлау, Хольтманн (Ястшембски, 29), Прегер, Гьясула, Василиадис, Антви-Аджей, Србены (Фридьоунссон, 81), Мамба (Михель, 53).

Предупреждения: Гьясула (34), Люка Эрнандес (54), Михель (61), Антви-Аджей (84).

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Бавария Падерборн

Источник: Сегодня|Спорт

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