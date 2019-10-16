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Герой "Ливерпуля", который помог унизить "Барселону", попал в Книгу рекордов Гиннеса

16 октября, 17:00

Александер-Арнольд занял почетное место в истории

Трент Александер-Арнольд

Трент Александер-Арнольд / Фото: Reuters

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Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд был включен в книгу рекордов Гинесса издания 2020 года. Ранее мы рассказывали, что наставник "Ливерпуля" стал лучшим тренером месяца.

В сезоне-2018/19 21-летний англичанин сделал 12 голевых передач в чемпионате Англии, побив рекорд Гиннесса по количеству ассистов за один сезон чемпионата Англии среди защитников.

Предыдущий рекорд делили экс-игроки "Эвертона" Энди Хинчклифф и Лейтон Бэйнс, на счету которых по 11 голевых передач в Английской Премьер-лиге в сезонах-1994/95 и 2010/11 соответственно.

"Это честь для меня. Я всегда хотел развиваться и помогать команде создавать как можно больше моментов. Футбол — командная игра, и без моих одноклубников этот рекорд был бы невозможен.Для меня и моей семьи это момент гордости. Я надеюсь, что рекорд продержится несколько лет", – заявил Александер-Арнольд.

Кстати, именно его голевой пас в полуфинале Лиги чемпионов помог "Ливерпулю" пройти "Барселону".

Ранее мы писали, что футболист получил ужасную травму руки, пытаясь забрать мяч у соперника. Инцидент произошел в чемпионате Бразилии. Прямо на поле игроку наложили плотную повязку, чтобы зафиксировать травмированную руку. Так как у его команды больше не оставалось замен, "Вила Нова" доигрывала матч в меньшинстве.

Смотрите обзор матча "Тоттенхэм" – "Ливерпуль":

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чемпионат Англии Ливерпуль книга гиннеса Трент Александер-Арнольд

Источник: Сегодня|Спорт

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