Герой матча "МЮ" – "Янг Бойз" Феллайни попал в забавную ситуацию перед выходом на поле

Сегодня, 13:56

Футболист потерял ребенка, который должен был вывести его на матч Лиги чемпионов

Маруан Феллайни забил победный гол на добавленных минутах. Фото AFP
Маруан Феллайни забил победный гол на добавленных минутах. Фото AFP

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни оказался в щекотливой ситуации перед матчем пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз". По традиции, перед началом матчей футболистов на поле выводят воспитанники детских футбольных школ. Так вот бельгийский хавбек, находясь в подтрибунном помещении, осознал, что потерял своего спутника. Но в итоге мальчик нашелся, и Феллайни не пришлось выходить на поле в одиночестве.

Примечательно, что именно Маруан Феллайни принес "МЮ" победу, забив единственный мяч в добавленное время, чему был несказанно рад главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью:

Ранее мы сообщали о том, кто уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф турнира досрочно попали "Барселона", "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

28 ноября в Лиге чемпионов будет сыграно восемь поединков, два из них начнутся в 19:55, остальные – в 22:00.
Лига чемпионов, Манчестер Юнайтед, Янг Бойз, Маруан Феллаини

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Сегодня|Спорт

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