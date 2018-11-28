Герой матча "МЮ" – "Янг Бойз" Феллайни попал в забавную ситуацию перед выходом на поле

Футболист потерял ребенка, который должен был вывести его на матч Лиги чемпионов

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни оказался в щекотливой ситуации перед матчем пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз". По традиции, перед началом матчей футболистов на поле выводят воспитанники детских футбольных школ. Так вот бельгийский хавбек, находясь в подтрибунном помещении, осознал, что потерял своего спутника. Но в итоге мальчик нашелся, и Феллайни не пришлось выходить на поле в одиночестве.

Fellaini has lost his hair and his mascot pic.twitter.com/AXVv7MQROb — Aldo (@imaldoh) November 27, 2018

Примечательно, что именно Маруан Феллайни принес "МЮ" победу, забив единственный мяч в добавленное время, чему был несказанно рад главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью:

Mourinho’s reaction to Fellaini’s winner. You and us all Jose, mate. pic.twitter.com/0J8D1c8CJx — The Man Utd Way (@TheManUtdWay) November 27, 2018

Ранее мы сообщали о том, кто уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф турнира досрочно попали "Барселона", "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

28 ноября в Лиге чемпионов будет сыграно восемь поединков, два из них начнутся в 19:55, остальные – в 22:00.