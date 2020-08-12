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Герой матча "Шахтер" – "Базель" претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

12 августа, 09:58

Александр Трикиша Александр Трикиша

Бразильский футболист в четвертьфинальном поединке отличился сам и заработал пенальти

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон претендует на звание лучшего игрока недели по итогам матчей 1/4 финала Лиги Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА. Бразильский полузащитник в матче против "Базеля" (4:1) отличился забитым мячом, а также заработал пенальти.

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Добавим, что Тайсон был признан игроком матча "Шахтер" – "Базель" аналитическим порталом WhoScored. лидер "горняков" удостоился оценки 8.9, став Man of the Match.

Конкурентами Тайсона на награду являются полузащитник "Интера" Николо Барелла, вратарь "Копенгагена" Карл-Йохан Йонссон, а также нападающий "Севильи" Лукас Окампос. Проголосовать за лучшего игрока недели можно по этой ссылке.

Ранее мы писали, что Тайсон установил рекорд Лиги Европы. Бразильский футболист забивает в семи разных сезонах евротурнира.

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В следующем раунде "Шахтер" встретится с "Интером". Матч состоится 17 августа. на данный момент итальянский клуб является фаворитом пары у букмекеров. Коэффициент на проход в следующий: на "Интер" – 1.36, на "Шахтер" – 3.15.

Смотрите, как Тайсон забивал "Базелю":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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УЕФА Лига Европы Тайсон футболист Лукас Окампос

Источник: Сегодня|Спорт

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