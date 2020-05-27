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"Герта" уперлась в поединке с "Быками" и не дала "Лейпцигу" взобраться на второе место в Бундеслиге

27 мая, 22:22

Елена Павлова Елена Павлова

Гости нашли в себе силы и сравняли счет с пенальти

Вторая половина 28 тура чемпионата Германии стартовала матчем "Лейпциг" – "Герта" на стадионе "Ред Булл Арена". "Быки" в случае победы могли воспользоваться поражением "Боруссии" Дортмунд от "Баварии" и взобраться на второе место в турнирной таблице. Однако вместо этого команды расписали результативную ничью – 2:2.

В первом тайме на точный удар берлинца Груича своим выстрелом ответил защитник "Лейпцига" Клостерман. Во второй половине встречи "Лейпциг" остался вдесятером после того, как вторую желтую карточку получил Хальстенберг. Однако "Быки" даже в меньшинстве сумели выйти вперед стараниями Шика. Не обошлось тут и без ошибки голкипера берлинцев Ярштайна.

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Правда, удержать победу "Лейпциг" не сумел. Гости нашли в себе силы и сравняли счет с пенальти, который реализовал Пентек за восемь минут до конца основного времени – 2:2. "Лейпциг" опять потерял очки, а вот "Герта", видимо, неплохо подготовилась к возобновлению чемпионата, доведя свою серию без поражений до пяти матчей.

"Лейпциг" – "Герта"

"Лейпциг" – "Герта" / Фото: Reuters

"Лейпциг" – "Герта" – 2:2
Голы: Клостерман, 24, Шик, 68 2:2 – Груйич, 9, Пентек, 82, пенальти.
"Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Упамекано, Клостерман, Нкунку (Анхелиньо, 66), Лаймер, Ольмо (Лукман, 58), Забитцер, Адамс, Вернер (Вольф, 79), Шик (Орбан, 79).
"Герта": Ярстейн, Боята, Пекарик, Платтенхардт (Миттельштедт, 11), Торунарига, Дарида (Пентек, 71), Шелбред (Нганкам, 78), Груйич, Лукебакио (Дилросун, 71), Ибишевич (Майер, 78), Матеус Кунья.
Удаление: Хальстенберг, 63.

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Лейпциг чемпионат Германии Герта

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