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"Герта" за рекордные деньги купила несостоявшегося наследника Шевченко

31 января, 08:42

Немецкий клуб в третий раз за полгода обновил собственный трансферный рекорд

Кшиштоф Пентек. Фото: herthabsc.de

Кшиштоф Пентек. Фото: herthabsc.de

Польский нападающий итальянского "Милана" Кшиштоф Пентек продолжит карьеру в немецкой "Герте". На официальном сайте немецкого клуба сообщается, что стороны подписали долгосрочный контракт, других деталей контракта неизвестно. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 27 миллионов евро.

Интересно, что ранее "Милан" отказался от предложения "Тоттенхэма", так как клуб не устраивал вариант с арендой. Добавим, что "Герта" после этого трансфера побила свой собственный рекорд – в третий раз за последние полгода. До этого самыми дорогими были были новички за 10 млн евро.

ТОП-3 покупки "Герты":

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  • Кшиштоф Пентек ("Милан") – 27 млн евро
  • Лукас Тусар ("Лион") – 25 млн евро
  • Доди Лукебакио ("Уотфорд") – 20 млн евро

Звездным для него стал прошлый сезон, который он начинал еще в составе "Дженоа". Благодаря успешному старту в Серии А Пентек даже побил рекорд Андрея Шевченко, а когда он перешел в "Милан" все заговорили, что он станет наследником славы украинского форварда, но после успешной половины прошлого сезона в этом игра у поляка не заладилась.

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В текущем сезоне 24-летний Пентек забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу в 20 матчах за "Милан" во всех турнирах. Transfermarkt оценивает стоимость поляка в 32 миллиона евро.

Смотрите, как Пентек забивает за "Милан":

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Милан Италия чемпионат Германии Герта Кшиштоф Пентек

Источник: Сегодня|Спорт

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