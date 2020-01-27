Гибель Коби Брайанта: самый дорогой футболист мира узнал о трагедии в перерыве матча

Самый дорогой футболист мира, бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар, после второго гола в ворота "Лилля" в гостевом матче 21-го тура чемпионата Франции сделал жест в память о погибшем легендарном баскетболисте Коби Брайанте.
Неймар узнал о гибели Брайанта в перерыве матча "Лилль" – "ПСЖ". Забив гол с пенальти на 52-й минуте, он на пальцах изобразил число 24 – это номер, под которым играл Коби. Отметим, что Неймар – официально самый дорогой футболист в мире, он перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.
Брайант, которому был 41 год, разбился на вертолете вместе со своей 13-летней дочерью Джианной в воскресенье, 26 января. Также СМИ сообщают подробности о том, кто еще был в вертолете с Коби Брайантом.
Ранее появились видео с места крушения вертолета, в котором погиб легенда НБА Коби Брайант.
Брайант завершил игровую карьеру в 2016 году. Он пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" и 18 раз играл в Матче звезд НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012).
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