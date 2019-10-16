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Гибралтар забил Хочолаве первые голы в отборе Евро-2020: обзор феерического матча

16 октября, 09:43

Грузия лишь за шесть минут до конца основного времени вырвала победу в поединке с аутсайдером группы

Грузия таки выиграла у Гибралтара

Грузия таки выиграла у Гибралтара / Фото: Twitter

Сборная Гибралтара забила свои первые мячи в отборе Евро-2020. Это произошло в домашнем матчем с грузинами, в котором гибралтарцы, проигрывая 0:2, сумели сравнять счет – 2:2. Тем не менее набрать историческое первое очко в квалификации чемпионата Европы Гибралтару не удалось: за шесть минут до конца основного времени Грузия вырвала победу – 3:2.

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Отметим, что в составе сборной Грузии весь матч против Гибралтара провел центральный защитник "Шахтера" Давид Хочолава, по ходу встречи схлопотавший от судьи желтую карточку.

Обзор матча Гибралтар – Грузия (2:3)

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Гибралтар – Грузия – 2:3
Голы: Кассаиаро, 66, Чиполина, 74 – Хараишвили, 10, Канкава, 21, Квилитая, 84
Гибралтар: Голдуин – Бритто, Оливеро, Чиполина (Барнетт, 82), Муэли – Хассан (Эрнандес, 81), Сарджент, Де Барр, Уокер (Понс, 90), Чиполина – Кассиаро
Грузия: Лория – Хочолава, Григалава, Наваловский (Кверквелия, 90), Какабадзе – Казаишвили, Канкава, Шенгелия, Ананидзе, Хараишвили (Китейшвили, 61) – Лобжанидзе (Квилитая, 68)
Предупреждения: Хассан, Сартжент – Хочолава

В тренде
Украина едет на Евро-2020: команда Шевченко сняла скальп с чемпионов Европы

Турнирное положение в группе D

ИВНПМО
1 ИРЛАНДИЯ73316-412
2 ДАНИЯ633016-512
3 ШВЕЙЦАРИЯ632112-511
4 ГРУЗИЯ72237-108
5 ГИБРАЛТАР60062-190

Напомним, на Евро-2020 уже вышли шесть сборных – помимо Украины, обыгравшей в Киеве Португалию, это команды Испании, Бельгии, Италии, Польши и России.

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Как мы писали ранее, экс-игрок "Реала" Макелеле поделился мнением о сборной Украины. "У вас хорошее поколение. Но Францию Шеве не обыграть", – заявил знаменитый француз, в свое время выступавший вместе с Шевченко в "Челси", после просмотра матча Украина – Португалия (2:1) на трибунах НСК "Олимпийский".

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видео голов Евро-2020 сборная Грузии сборная Гибралтара Давид Хочолава

Источник: Сегодня|Спорт

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