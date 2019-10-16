Гибралтар забил Хочолаве первые голы в отборе Евро-2020: обзор феерического матча

Грузия лишь за шесть минут до конца основного времени вырвала победу в поединке с аутсайдером группы

Грузия таки выиграла у Гибралтара / Фото: Twitter

Сборная Гибралтара забила свои первые мячи в отборе Евро-2020. Это произошло в домашнем матчем с грузинами, в котором гибралтарцы, проигрывая 0:2, сумели сравнять счет – 2:2. Тем не менее набрать историческое первое очко в квалификации чемпионата Европы Гибралтару не удалось: за шесть минут до конца основного времени Грузия вырвала победу – 3:2.

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Отметим, что в составе сборной Грузии весь матч против Гибралтара провел центральный защитник "Шахтера" Давид Хочолава, по ходу встречи схлопотавший от судьи желтую карточку.

Обзор матча Гибралтар – Грузия (2:3)

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Гибралтар – Грузия – 2:3

Голы: Кассаиаро, 66, Чиполина, 74 – Хараишвили, 10, Канкава, 21, Квилитая, 84

Гибралтар: Голдуин – Бритто, Оливеро, Чиполина (Барнетт, 82), Муэли – Хассан (Эрнандес, 81), Сарджент, Де Барр, Уокер (Понс, 90), Чиполина – Кассиаро

Грузия: Лория – Хочолава, Григалава, Наваловский (Кверквелия, 90), Какабадзе – Казаишвили, Канкава, Шенгелия, Ананидзе, Хараишвили (Китейшвили, 61) – Лобжанидзе (Квилитая, 68)

Предупреждения: Хассан, Сартжент – Хочолава

В тренде Украина едет на Евро-2020: команда Шевченко сняла скальп с чемпионов Европы

Турнирное положение в группе D

И В Н П М О 1 ИРЛАНДИЯ 7 3 3 1 6-4 12 2 ДАНИЯ 6 3 3 0 16-5 12 3 ШВЕЙЦАРИЯ 6 3 2 1 12-5 11 4 ГРУЗИЯ 7 2 2 3 7-10 8 5 ГИБРАЛТАР 6 0 0 6 2-19 0

Напомним, на Евро-2020 уже вышли шесть сборных – помимо Украины, обыгравшей в Киеве Португалию, это команды Испании, Бельгии, Италии, Польши и России.

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Как мы писали ранее, экс-игрок "Реала" Макелеле поделился мнением о сборной Украины. "У вас хорошее поколение. Но Францию Шеве не обыграть", – заявил знаменитый француз, в свое время выступавший вместе с Шевченко в "Челси", после просмотра матча Украина – Португалия (2:1) на трибунах НСК "Олимпийский".

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