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Гигант и малыш: игрок "Реала" встретился с баскетболистом и выглядел словно ребенок

5 марта, 20:24

Максим Перепелица

Эден Азар посетил матч НБА

Футболист мадридского "Реала" Эден Азар посетил матч НБА между "Далласом" и "Новым Орлеаном". После матча разыгрывающий "Мэверикс" Лука Дончич поприветствовал футболиста. Спортсмены обменялись игровыми футболками. Также футболист сфотографировался с баскетболистом, на фоне которого выглядел словно маленький мальчик. Примечательно, что рост Азара составляет 175 сантиметров, а Лука Дончич ростом в 201 сантиметр.

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Матч завершился со счетом 127:123 в овертайме. На счету Дончича 30 очков, 17 подборов и 10 передач.

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Добавим, что Криштиану Роналду сумел приехать на "Сантьяго Бернабеу" и поддержать свою бывшую команду "Реал" в игре против "Барселоны" благодаря тому, что воскресный матч его "Ювентуса" с "Интером" из-за коронавируса перенесли на май.

Напомним, что посреди недели "Реал" проиграл "Манчестер Сити" (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов. При этом "Королевский клуб" доигрывал матч в меньшинстве – красную карточку заработал капитан команды Серхио Рамос и теперь пропустит ответную встречу в Англии.

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баскетбол Реал Мадрид НБА Эден Азар

Источник: Сегодня|Спорт

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