Талисман "Уигана" / Фото: wiganathletic.com

Гигантский пирог стал маскотом клуба из Англии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%22%D0%A3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%22 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%22%D0%A3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%22 2019-08-02T22:11:00+03:00 Футбол Оригинальное решение от "Уигана"

Клуб второго по значимости английского дивизиона "Уиган Атлетик" привлек к себе внимание с помощью нового талисмана. Им стал гигантский пирог, нарисованный двумя детьми, которые болеют за английский клуб.

"В прошлом сезоне у нас не было талисмана, и мы подумали, что будет хорошей идеей пойти в начальную школу за творческим подходом и инициативой местных детей. Новый талисман должен вызвать улыбку на лицах. Мы решили сделать пирог таким, поскольку все в Уигане любят пироги! На проектирование у нас ушло около 30 минут или час, но на выбор цветов потребовалось много времени", - рассказали в пресс-службе клуба.

В минувшем сезоне "Уиган" финишировал на 18-м месте в турнирной таблице английского Чемпионшипа.

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