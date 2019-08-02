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Гигантский пирог стал маскотом клуба из Англии

Сегодня, 22:11

Оригинальное решение от "Уигана"

Талисман "Уигана"

Талисман "Уигана" / Фото: wiganathletic.com

Гигантский пирог стал маскотом клуба из Англии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%22%D0%A3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%22 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%22%D0%A3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%22 Футбол Оригинальное решение от "Уигана"

Клуб второго по значимости английского дивизиона "Уиган Атлетик" привлек к себе внимание с помощью нового талисмана. Им стал гигантский пирог, нарисованный двумя детьми, которые болеют за  английский клуб.

"В прошлом сезоне у нас не было талисмана, и мы подумали, что будет хорошей идеей пойти в начальную школу за творческим подходом и инициативой местных детей. Новый талисман должен вызвать улыбку на лицах. Мы решили сделать пирог таким, поскольку все в Уигане любят пироги! На проектирование у нас ушло около 30 минут или час, но на выбор цветов потребовалось много времени", - рассказали в пресс-службе клуба.

В минувшем сезоне "Уиган" финишировал на 18-м месте в турнирной таблице английского Чемпионшипа.

Кстати, "Манчестер Юнайтед" поднял цену на Погба из-за высказывания его агента. В Манчестере готовы были сделать скидку "Реалу" по просьбе Зидана. Но после слов Райолы от этой идеи отказались.

Также добавим, что "Красные дьяволы" договорились с Лестером о покупке защитника сборной Англии. Это будет один из рекордных трансферов. 

Смотрите обзор поединка между "Манчестер Юнайтед" и "Хаддерсфилдом": 

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талисман пирог чемпионат Англии Уиган

Источник: Сегодня|Спорт

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