Гигантский пирог стал маскотом клуба из Англии

Клуб второго по значимости английского дивизиона "Уиган Атлетик" привлек к себе внимание с помощью нового талисмана. Им стал гигантский пирог, нарисованный двумя детьми, которые болеют за английский клуб.
"В прошлом сезоне у нас не было талисмана, и мы подумали, что будет хорошей идеей пойти в начальную школу за творческим подходом и инициативой местных детей. Новый талисман должен вызвать улыбку на лицах. Мы решили сделать пирог таким, поскольку все в Уигане любят пироги! На проектирование у нас ушло около 30 минут или час, но на выбор цветов потребовалось много времени", - рассказали в пресс-службе клуба.
В минувшем сезоне "Уиган" финишировал на 18-м месте в турнирной таблице английского Чемпионшипа.
Кстати, "Манчестер Юнайтед" поднял цену на Погба из-за высказывания его агента. В Манчестере готовы были сделать скидку "Реалу" по просьбе Зидана. Но после слов Райолы от этой идеи отказались.
Также добавим, что "Красные дьяволы" договорились с Лестером о покупке защитника сборной Англии. Это будет один из рекордных трансферов.
Смотрите обзор поединка между "Манчестер Юнайтед" и "Хаддерсфилдом":
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