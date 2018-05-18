Гимн Лиги чемпионов в Киеве исполнят звезды YouTube

Хорватский дуэт 2CELLOS стал известен после исполнения кавер-версий песен Майкла Джексона и AC/DC

Перед финалом "Реал" – "Ливерпуль" 26 мая гимн Лиги чемпионов на киевском стадионе "Олимпийский" исполнят хорватские виолончелисты Лука Шулич и Степан Хаусер. Молодые музыканты представят свою версию легендарного гимна турнира в момент, когда игроки "Реала" и "Ливерпуля" выстроятся на поле перед началом встречи.

"Для нас это великолепная возможность оказаться частью такого невероятного мероприятия. Это событие мы запомним на всю оставшуюся жизнь. Ждем не дождемся этого выступления", – сказал Хаусер.

Словенец Шулич и хорват Хаусер играют на виолончелях с детства. Шулич – выпускник лондонской Королевской академии музыки, а Хаусер закончил Королевский Северный музыкальный колледж в Манчестере.

Дуэт 2CELLOS прославился в 2011-м году после исполнения песни Майкла Джексона Smooth Criminal. Затем музыканты покорили YouTube кавер-версией знаменитого хита AC/DC Thunderstruck. Видеоролик набрал более 115 миллионов просмотров.

Шуличу и Хаусеру не привыкать к большой аудитории. Они были приглашенными музыкантами во время турне Элтона Джона и имеют опыт выступлений на таких известных площадках, как лондонский Альберт-холл и Радио-сити-мьюзик-холл в Нью-Йорке.

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