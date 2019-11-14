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Гимн Украины перед матчем в Запорожье исполнит певица, победившая наркозависимость

14 ноября, 16:45

Почетную миссию в столице украинского казачество доверили Гайтане

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Гимн Украины перед началом товарищеского матча между сборными Украины и Эстонии в Запорожье на "Славутич Арене" исполнит популярная певица Гайтана. Напомним, матч состоится сегодня, начало – в 19:00. Украина – Эстония трансляция уже доступна на нашем сайте в виде текстового онлайна.

Напомним, что 40-летняя певица Гайтана довольно часто вспоминает прошлое и не стесняется рассказывать не самые приятные ситуации из жизни. Так, в апреле этого года артистка призналась, что долгое время была наркозависима и злоупотребляла алкоголем.

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Перед сентябрьским матчем Украина – Португалия в Киеве игроков нашей команды зарядили божественным исполнением гимна Украины в исполнении хора Веревки и 70 тысяч зрителей на трибунах. 125 человек из Национального хора имени Григория Веревки так спели, что футболисты просто не имели права проиграть.

Напомним, что перед матчем Украина – Литва (2:0) в Харькове гимн Украины исполнил популярный певец DZIDZIO (Михаил Хома). Волнующее исполнение гимна обсуждали не меньше, чем саму победу команды Шевченко, и сразу же окрестили фартовым.

Гимн Украины в исполнении DZIDZIO Видео: телеканал "Украина"

Кстати, DZIDZIO не единственный, кто наделал шуму своим исполнением гимна. Недавно украинский боксер Александр Усик одержал дебютную победу в супертяжелом весе, победив американца Чазза Уизерспуна в Чикаго. После боя команда Усика устроила праздничный ужин, перед которым боксер вместе с присутствующими исполнили гимн Украины.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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гайтана товарищеский матч Сборная Украины сборная Эстонии гимн Украины

Источник: Сегодня|Спорт

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