"Гитара, палатка и песни у костра": Хацкевич заинтриговал с подарком для своего помощника
Михаилу Михайлову, отвечающему за вратарей киевского "Динамо", сегодня исполняется 60 лет
Сегодня исполняется 60 лет тренеру вратарей киевского "Динамо" – победителю Кубка-кубков-1986 Михаилу Михайлову. В столичном клубе еще не рассказали, что подарили юбиляру, однако накануне главный тренер команды Александр Хацкевич заинтриговал, сделав заявление по этому поводу.
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"Михаил Леонидович любит петь, так что ребята предлагали ему гитару подарить, – с улыбкой сказал Александр Хацкевич после вчерашней победы над "Ваккером" на сборе в Австрии. – Но, знаете, возвращаться со сборов гитарой… Но тогда гитара, палатка и песни у костра (улыбается). Прекрасная дата. Пользуясь случаем, хочу поздравить его, пожелать здоровья, и чтобы его профессионализм, человеческие качества, жизненный опыт, он передавал не только вратарям, но и нам, потому что он старше".
Как сообщалось ранее, в суде "переиграли" титул обладателя Суперкубка-1986 с участием киевского "Динамо". В Бухаресте устроили судебные разборки по поводу того, кому принадлежит важный евротрофей 33-летней давности.
Также мы писали, что вратарь "Динамо" Максим Коваль променял Киев на Саудовскую Аравию. Коваль стал полноценным игроком клуба "Аль-Фатех", подписав трехлетний контракт. Отметим, что в прошлом сезоне Максим выступал за эту команду на правах аренды и стал одним из лучших вратарей в чемпионате.
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