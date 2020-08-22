Українська
$ 27,48
32,55
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Глава украинского футбола, зараженный коронавирусом, сдал сразу два теста

22 августа, 16:25

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Андрей Павелко уверен, что смог победить инфекцию с помощью медиков

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом сам функционер сообщил сегодня на своей страничке в Facebook. На полное выздоровление у него ушло около двух недель. Напомним, 10 августа стало известно, что коронавирус обнаружен у главы Украинской ассоциации футбола Павелко.

Реклама

Андрей рассказывал, что во время нахождения на самоизоляции чувствовал себя нормально, и продолжал работать в удаленном режиме. В субботу он сообщил, что сдал два ПЦР-теста подряд, которые оказались негативными. В своем сообщении президент УАФ поблагодарил медиков и всех, кто его поддерживал, а также призвал беречь себя и своих близких и придерживаться ограничений.

Ранее президент УАФ рассказал, сколько зрителей сможет посетить матчи сборной. Пока же в пятницу, 21 августа, стартовал сезон 2020/2021 в украинской Премьер-лиге. Зрителей на стадионы пока что решили не пускать, ведь в последние дни количество зараженных коронавирусом ставит новые рекорды.

В тренде
Впервые в истории! Названо место проведения матча за Суперкубок "Шахтер" – "Динамо"

Смотрите сюжет о том, что думают украинцы о коронавирусных прогнозах:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол ФФУ выздоровление вылечили коронавирус Андрей Павелко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Россия, не надо нам помогать!" Звездный белорусский футболист выступил с эмоциональным обращениемФутбол
Пока Зинченко играл, его космически красивая жена пила портвейн и сводила с ума у бассейна
Пока Зинченко играл, его космически красивая жена пила портвейн и сводила с ума у бассейнаФутбол
В Беларуси за участие в протестах задержан звездный футболист, забивавший чемпионам мира
В Беларуси за участие в протестах задержан звездный футболист, забивавший чемпионам мираФутбол
Битва за финал! Онлайн матча
Битва за финал! Онлайн матча "Интер" – "Шахтер" в Лиге ЕвропыФутбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Интер" – "Шахтер" в полуфинале Лиги ЕвропыФутбол
Позор
Позор "Барселоны" в смешных фотожабах: Месси сравнили с козлом и уткойЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять