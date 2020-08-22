Глава украинского футбола, зараженный коронавирусом, сдал сразу два теста

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом сам функционер сообщил сегодня на своей страничке в Facebook. На полное выздоровление у него ушло около двух недель. Напомним, 10 августа стало известно, что коронавирус обнаружен у главы Украинской ассоциации футбола Павелко.

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Андрей рассказывал, что во время нахождения на самоизоляции чувствовал себя нормально, и продолжал работать в удаленном режиме. В субботу он сообщил, что сдал два ПЦР-теста подряд, которые оказались негативными. В своем сообщении президент УАФ поблагодарил медиков и всех, кто его поддерживал, а также призвал беречь себя и своих близких и придерживаться ограничений.

Ранее президент УАФ рассказал, сколько зрителей сможет посетить матчи сборной. Пока же в пятницу, 21 августа, стартовал сезон 2020/2021 в украинской Премьер-лиге. Зрителей на стадионы пока что решили не пускать, ведь в последние дни количество зараженных коронавирусом ставит новые рекорды.

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