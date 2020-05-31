Главная неудача в карьере Шевы: 14 лет назад украинец послушал жену и переехал в Лондон

После переезда в Лондон карьера Андрея Шевченко пошла на спад

14 лет назад, 31 мая 2006 года легендарный украинский футболист Андрей Шевченко подписал контракт с лондонским "Челси". Английский гранд заплатил итальянскому "Милану" за украинца 30,8 миллиона фунтов, но в итоге сенсационный трансфер обернулся провалом.

В Англии Шевченко не сумел повторить свой успех и забил всего 23 гола в 77 матчах во всех турнирах. После двух лет в Лондоне Шевченко отправился в аренду "Милан", но возвращение не получилось триумфальным. Шева провел сезон в Италии, но сумел отличиться лишь дважды. Ранее мы писали, что 14 лет назад Шевченко забил последний гол в чемпионате Италии.

Переехать в Лондон Шевченко решился не только из-за сумасшедшей зарплаты в 120 тысяч фунтов в неделю, но и по требованию жены. Кристин Пазик хотела, чтобы ее дети росли в англоязычной среде, поэтому болельщики украинца винят именно супругу футболиста в крахе его европейской карьеры.

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После неудачного периода в "Челси" Шевченко вернулся в родное "Динамо", где выступал до 2012 года. В составе киевлян Шева провел 83 матча и забил 30 мячей, а после домашнего Евро-2012 повесил бутсы на гвоздь.

Кстати, буквально на днях исполнилось 17 лет назад Андрей выиграл Лигу чемпионов, забив с пенальти Буффону. Главная победа в карьере украинского обладателя "Золотого мяча". Его "Милан" в финале-2003 переиграл "Ювентус".

Смотрите, как Шевченко забивал пенальти "Ювентусу" в финале Лиги чемпионов-2003

Гол Шевченко в финале ЛЧ-2003

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