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Главного конкурента Лунина признали лучшим футболистом чемпионата Испании

10 февраля, 15:51

Благодаря бельгийскому голкиперу Тибо Куртуа "Реал" лидирует в Примере, опережая "Барселону"

Тибо Куртуа

Тибо Куртуа / Фото: Reuters

Вратарь мадридского "Реала" бельгиец Тибо Куртуа признан лучшим футболистом января в чемпионате Испании, сообщается на официальной сайте Ла Лиги. Напомним, накануне украинский кипер "Реала" Андрей Лунин пропустил в пятом матче за "Овьедо", где он до конца сезона выступает на правах аренды.

Отметим, что в январе "Реал" одержал три победы в трех матчах Примеры – над "Хетафе" (3:0), "Севильей" (2:1) и "Вальядолидом" (1:0). А Тибо Куртуа пропустил в этих поединках всего один гол.

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При этом уже в феврале "Реал" продолжил победную серию, с Куртуа на воротах одолев "Атлетико" (1:0) и "Осасуну" (4:1).

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Таким образом "Реал" располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Зинедина Зидана набрали 52 очка в 23 турах, опережая на три пункта "Барселону". Следующий матч мадридский клуб проведет с "Сельтой". Встреча состоится 16 февраля на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Смотрите, как Тибо Куртуа пропускал в Лиге чемпионов от "ПСЖ"

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чемпионат Испании Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин

Источник: Сегодня|Спорт

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