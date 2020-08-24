Главного тренера "Интера" обокрали на 30 миллионов евро

Антонио Конте доверил свои финансы мошеннику, который их не вернул

В неприятную ситуацию попал главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте. 51-летний специалист стал жертвой финансового мошенника, которому доверил 30,6 миллиона евро.Кстати, "Интер" собирается избавиться от тренера-бунтаря, идя дорогой "Ювентуса". На место уроженца Лечче уже сватают Массимилиано Аллегри, который ранее тренировал "Ювентус" и "Милан".

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История началась еще во времена пребывания Конте во главе английского "Челси" в 2016-2018 гг. Антонио доверил инвестировать свои средства 54-летнему финансисту Массимо Бокиччио, который занимался делами на Туманном Альбионе. Вернуться вместе с дивидендами они должны были 30 июня прошлого года, но этого не произошло, сообщает итальянское издание La Repubblica. Вместе с другими пострадавшими футбольный тренер обратился в правоохранительные органы Великобритании, которые заморозили активы махинатора на 61,4 млн, в том числе и роскошную квартиру в Лондоне. На данном этапе идет разбирательство.

Недавно тренер "Интера" рассказал о возможном переходе Месси.

Смотрите, как "Интер" Антонио Конте уступил в финале Лиги Европы испанской "Севилье":

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