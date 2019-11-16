Главного тренера "Интера" запугивают странным конвертом с пулей внутри

Антонио Конте / Фото: AFP

Главного тренера миланского "Интера" Антонио Конте в скором времени начнут охранять представители правопорядка.

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Наставник получил анонимное письмо с угрозами и пулей. В Италии это известный и в последнее время популярный способ запугивания политиков.

Антонио Конте / Фото: AFP Реклама

Полиция уже начала расследование и пообещала Конте предоставить охрану возле его дома и тренировочной базы "Интера". Власти всерьез занялись этим инцидентом, несмотря на то что, по словам издания, отправленное наставнику нерадзурри письмо – розыгрыш.

Ранее фанаты "Ювентуса", за который Конте выступал в бытность футболистом, а затем тренировал клуб и приводил к победам в чемпионате Италии, выражали недовольство тем фактом, что Антонио возглавил "Интер", являющийся принципиальным соперником бьянконери.

Смотрите обзор матча "Сассуоло" – "Интер":

Ранее мы писали, что футболист упал в трехметровый ров, празднуя гол. Эта была лишь первая игра 25-летнего бразильца в новой команде и он, вероятнее всего, просто не знал о таких особенностях домашней арены его команды.

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