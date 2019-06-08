Главного тренера сборной Черногории уволили за демарш перед матчем с Косово

Наставник и несколько игроков отказались играть с Косово

Любиша Тумбакович. Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Черногории Любиша Тумбакович был уволен со своего поста за отказ выходить на матч против команды Косово в рамках отбора на Евро-2020. Об этом сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории. Накануне исполнительный совет организации провел специальное заседание, по итогам которого было принято решение отправить сербского специалиста в отставку. В ближайшем матче против сборной Чехии командой будут руководить Миодраг Джудович и Драгое Лекович.

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Помимо серба Тумаковича, в матче с Косово отказались принимать участие помощник тренера Саша Янкович, а также двое игроков сербского происхождения Филип Стойкович и Мирко Иванич.

Напомним, что в 2008 году власти Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость края, Сербия считает эту территорию частью своей страны. Федерация футбола Косово была принята в УЕФА и ФИФА в 2016 году. Черногория входит в число стран, признавших суверенитет Косово. Сербия не признает независимое Косово, но при посредничестве Евросоюза осуществляет контакты с Приштиной в целях нормализации отношений.

Матч между командами Черногории и Косово завершился вничью, 1:1. У обеих команд в активе по два набранных очка в группе А.

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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